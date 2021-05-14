泉州抽檢手機充電器質量　華為產品被檢出嚴重不合格

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-14 22:10

福建省泉州市市場監督管理局網站，周三（12日）公示2020年度泉州市流通領域手機電源適配器（充電器）類商品質量監督抽檢信息，指檢出不合格樣品20批次，其中華為生產的手機充電器榜上有名。 據中國質量新聞網報道，事實上關於華為產品投訴的案例並不少，華為在黑貓投訴平台上的投訴量高達8000多條。

抽檢結果顯示，由華為技術有限公司生產的HW-050450C00型號開關電源適配器嚴重不合格，不合格項目為爬電距離、電氣間隙和絕緣穿透距離，而承檢機構為福建省產品質量檢驗研究院。據悉，爬電距離即沿絕緣表面測得的兩個導電零部件之間，在不同的使用情況下，因導體周圍的絕緣材料被電極化，導致絕緣材料呈現帶電現象的帶電區。

報道指，關於華為產品投訴的案例並不少見，在黑貓投訴平台，涉及的投訴內容包括產品質量、售後服務乃至自動扣費、授權店加價賣手機、屏幕質量問題等。

其中有消費者稱，他花了4萬多元人民幣買下華為Mate X折疊手機，但在沒有摔、擊打的情況下，其外屏上半部竟出現約四五毫米的裂口，其後手機突然漏液、黑屏。然而當他希望可以進行免費維修時，華為卻以外屏上半部有小裂紋為由拒絕保修，並讓消費者花7000多元換屏，他批評華為此舉實屬無賴。

（中國質量新聞網）