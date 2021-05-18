台灣疫情｜黃秋生在台實境節目擬如常拍攝惹反彈　節目組決定延後

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-18 18:50

台灣新冠肺炎疫情升溫，香港影星黃秋生主持的實境節目《開著餐車交朋友2》稍後將會到台東拍攝。台東本土疫情未如台北、新北般嚴重，當地亦未有要求「限聚令」。 不過節目計劃如常拍攝的消息傳出後，惹來不少台灣民眾反彈，節目組LINE TV最終決定延後拍攝。

據介紹，該節目是黃秋生聯同兩名台灣男演員一同主持。台媒報道，節目組打算在非常時期堅持出外景，相信是為了能夠如期完工。節目目前存檔僅得3集，而黃秋生只在台灣逗留待至6月初，其後就要返回香港演出舞台劇，只剩下半個月時間。按照第一季共有12集的情況，節目組需要在半個月內拍攝9集節目，時間相當緊湊。

黃秋生主持的實境節目《開著餐車交朋友》相當受歡迎，目前正在拍攝第二季。（聯合新聞網）

黃秋生周二（18日）在社交平台上發文表示會如常拍攝，隨即惹來不少網民留言，認為錄製過程中難保不會吸引追星粉絲，恐徒增感染風險，建議停拍。對此，黃秋生坦言已有反映，但他無沒實質決定權，「我呢，全程口罩，保持人與人距離，洗手，不去餐廳，只可以這樣了」。

輿情洶湧下，LINE TV最終回應表示，由於近日台灣疫情不斷升溫，LINE TV全面配合政府的防疫措施，決定延後拍攝《開著餐車交朋友2》，製作單位正在擬定延後拍攝後的配套計劃。

（綜合報道）