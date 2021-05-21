美國建議停用兩款中國製疫苗注射器　指針頭脫落留在患者臂上

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-21 16:30

美國食藥監局（FDA）5月20日建議醫務人員暫停使用中國廣東海鷗醫療器械股份有限公司生產的兩款帶有針頭安全裝置的針頭和注射器。至少一名藥劑師透露，這些注射器被發運用於輝瑞疫苗的接種。

據路透社5月21日報道，FDA發言人説，這些設備自3月22日起已停止作為新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種工具裝運。該機構不認為停止使用這些注射器會導致疫苗接種計劃延誤。

FDA發佈的公開信表示，這兩款產品分別是1mL注射器，帶25Gx1英寸針頭，以及1mL注射器，帶23Gx1英寸針頭。當局稱收到這兩款產品有關質量問題的信息，包括注射後某些海鷗醫療針頭從注射器上脱落以及其他針頭安全裝置故障。

美方稱中國廣東一廠家生產的新冠肺炎疫苗注射器存在安全隱患。（Reuters）

當局收到多份醫療器械報告（MDR）及其他投訴報告稱，在注射後，針頭從針頭注射器配置上脱落，並留在患者手臂上；或者針頭安全功能失效（如無法啓動或者沒有縮回）；以及少量涉及意外針刺傷害到醫務人員。FDA未發現需要手術移除針頭的情況。

FDA警告稱，與人的手臂上的針頭脱落和安全裝置故障相關的風險可能包括疼痛，感染和手術（如果針頭在人的手臂上折斷）。醫務人員還存在涉及意外針刺傷害的血源性病原體傳播的風險。

猶他大學醫療中心藥物信息高級總監Erin Fox表示，之前收到輝瑞疫苗同時也收到了海鷗醫療的注射器，是McKesson公司隨附的輔助用品套件的一部分。

2021年4月30日，FDA針對這兩款注射器發布了進口警告，以防止這些注射器和針頭配置進入美國，同時還正在評估海鷗醫療其他注射器和針頭配置是否可能有類似的問題。不過迄今為止，海鷗醫療拒絕主動召回這兩款產品。

FDA建議醫療機構風險管理人員、採購人員和醫務人員在收到進一步通知之前停止使用這兩款針頭注射器配置。除非另行通知，不要購買這些針頭注射器配置。

海鷗醫療官網顯示，該公司創建於1997年，是專業從事無菌醫療器械研發、生產、銷售、服務的創新型科技企業，公司通過國際質量體系ISO13485認證，主導產品通過歐盟CE認證，自毀注射器、安全式注射器獲得了世界衞生組織（WHO）PQS認證，安全式注射器還通過了FDA 510（k）的上市前審查。公司現有呼吸麻醉、輸注器械、吸氧及霧化、醫用導管、一次性使用外科口罩和紅外體温計五大系列產品。