中歐投資協定被凍結　環時引專家：「美歐反華陣線」或乘勢而起

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-05-23 19:00

中歐投資協定被歐洲議會凍結引發關注。中國專家分析，從經濟上看，協定凍結對當前中歐貿易形勢不會產生太大影響，相比之下，中國或面臨政治和外交壓力。

德國總理默克爾（Angela Merkel）是歐盟推進中歐全面投資協定談判的首要支柱，圖為2018年7月9日，默克爾與中國總理李克強在柏林總理府共同出席中核集團與德國西門子集團的商業合作協議簽署儀式。（Getty）

5月20日，歐洲議會全會通過決議稱，在中方解除對歐洲議會議員等實施的反制裁前，將凍結關於批准中歐投資協定的有關討論。

5月21日，中國駐歐盟使團表回應，中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，不是誰對誰的恩賜。中方始終抱有誠意促進雙方合作，希望歐方與中方相向而行。

官媒《環球時報》引述中國國際問題專家崔洪建指出，相比於經濟損失，中國主要面臨政治與外交壓力，「美歐一些政治勢力可能會藉機打造『美歐反華陣線』。」

崔洪建認為，對歐洲來説，中歐投資協定凍結對其經濟復甦、對外經濟合作有很大的影響。歐洲接下來也會在投資領域開拓中國市場方面面臨障礙。

德國《經濟周刊》指出，不少歐洲企業擔心，若協定無限期延遲，歐盟企業就會失去在電信、金融服務、私人醫療、環境服務、研發以及航空運輸等服務領域更多地進入中國大市場。而美國等其他地區的企業在中國市場則將更具優勢。

崔洪建指，中國則主要面臨政治和外交上的壓力。美國可能會表明美歐在價值觀和意識形態領域站在同一條戰線。崔洪建指出，歐洲內部保守派勢力可能會藉機將此解讀為「民意」，對中國在歐洲的形象產生進一步負面影響。

而在經貿領域，除非歐洲方面採取其他行動，比如升高中國投資門檻或實施限制，否則對中國經貿不會產生太大影響。

《中歐投資協定》已歷時7年談判，相關文本待歐洲議會批准後即可生效。協定核心內容包括：保證相互投資獲得保護，尊重知識產權，確保補貼透明性；改善雙方市場準入條件；確保投資環境和監管程序清晰、公平和透明；改善勞工標準，支持可持續發展。

但歐盟在今年3月就新疆人權議題制裁中國官員。中國隨後也宣佈制裁10名歐洲議會議員、學者和多個實體，中歐關係由此陷入低潮。

歐洲議關於「凍結中歐投資協定」的草案稱，由於「中國實施了制裁」，因此，歐盟凍結投資協定審批程序「是合理的」。

中國外交部稍早前曾指出，中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。