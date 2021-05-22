直播｜西藏自治區黨委書記：歡迎外資到西藏投資辦企業

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-22 10:53

國務院新聞辦公室今日（5月22日）上午10時舉行新聞發布會，中共西藏自治區委員會書記吳英杰，中共西藏自治區委員會副書記、西藏自治區人民政府主席齊扎拉介紹西藏經濟社會發展情況，並答記者問。香港01將全程直播。

新聞發布會現場。（01直播截圖）

有記者提問，西藏實施了哪些扶貧方案，未來計劃在西藏啟動哪些基礎設施項目，西藏對包括外國投資在內的投資有什麼吸引力？

吳英杰表示，主要是做好產業支撐、政策激勵、就業優先、援藏扶助、社保兜底。全區有62.8萬貧困人口全部脫貧。62.8萬貧困人口中，其中26.6萬群眾完成的是易地扶貧搬遷，這是中央給予了特殊優惠政策，74個縣全部摘帽。人均收入，去年農村居民人均可支配收入達到了14598元，比上年增長了12.7%，連續18年保持兩位數增長。近5年，增速基本都保持在13%以上，增速居全國前列。

他說，「十四五」期間，西藏將繼續按照中央要求，在推進新基建方面做一些項目。川藏鐵路已經開工建設。另外，水資源的利用也進入國家的重點研判。結合鄉村振興，農村基礎設施改善方面的一些特色優勢產業。

至於外資的問題，吳英杰指出，西藏從和平解放到現在一直享受全國都沒有享受的優惠政策，有很多政策同時對外商也同樣生效。歡迎外資到西藏來投資辦企業。但西藏還需要做一些其他條件的改善，以利於下一步更好的利用外資。他透露，西藏現在使用外資大概達到4億美元。

西藏自治區黨委書記吳英杰。（01直播截圖）

西藏自治區黨委書記吳英杰表示，西藏和平解放70年來，進行民主改革、建立社會主義制度、推進改革開放、中央制定一系列重大方針政策，出台一系列重大舉措，累計投入1.63萬億元。近幾年援藏省市總計投入了693億元，其中投資了5900多億元建成了川藏公路、青藏鐵路、貢嘎機場、藏木水電站等一大批重大工程項目，有力推動了西藏經濟社會發展。

吳英杰強調，堅持中央對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖，深入開展反分裂鬥爭，持續揭批達賴集團的反動本質，有力維護了國家安全和社會穩定。進入新時代，要堅持以維護祖國統一、加強民族團結為著眼點和著力點，以防患於未然為原則做工作，嚴厲打擊各種分裂滲透破壞活動。

2021年3月28日，西藏迎來百萬農奴解放62周年紀念日，當日上午西藏佛學院組織全院師生員工，開展了升國旗儀式。（中新社）

《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書：各族人民根本利益得到保障

《西藏和平解放與繁榮發展》白皮書已於昨日（5月21日）公布。白皮書指出，徹底廢除了政教合一的封建農奴制，西藏各族人民的根本利益得到保障；建立社會主義制度，實行民族區域自治，西藏社會制度實現了歷史性跨越；而改革開放和現代化建設極大改善了西藏各族人民生產生活條件。



白皮書又強調，值西藏和平解放70周年之際回顧其歷史進程和展示成就，有助於以事實駁斥境外一些勢力散布的謊言，也有助於國際社會正確認識西藏。