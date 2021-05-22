CGTN誤報「雜交水稻之父」袁隆平死訊　家屬闢謠：正在醫院治療

撰文：陳進安
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官媒中國國際電視台（CGTN）等多家內地媒體一度報道，今年91歲有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、共和國勳章獲得者袁隆平，因病醫治無效，於周六（22日）上午在湖南長沙逝世。不過袁隆平秘書不久即稱網上的消息是假消息，正在準備闢謠。
另據《人民網》消息，經袁隆平兒子袁定安確認，袁隆平去世是假消息，他目前因病在長沙醫院治療。至於CGTN則發微博稱，對此前報導不慎深表歉意。
CGTN此前在Twitter上發布袁隆平逝世消息，貼文目前已刪除。（Twitter）
相關報道出現後，袁隆平秘書隨即向澎湃新聞表示沒有這回事，稱網上的消息是假消息，袁隆平目前在醫院，身體狀況不太好，「我們目前正在醫院」。《新京報》則報道稱，從中國工程院獲悉，袁隆平病危。
另外，CGTN發微博稱：「經核實，袁隆平院士目前正在醫院接受治療，我們對此前報導不慎深表歉意。」
公開資料顯示，袁隆平為中國研究與發展雜交水稻的開創者，致力於雜交水稻技術的研究、應用與推廣，發明「三系法」秈型雜交水稻，成功研究出「兩係法」雜交水稻，創建了超級雜交稻技術體系。
1995年袁隆平被選為中國工程院院士，並在2006年4月當選美國國家科學院外籍院士，2018年當選中國發明協會首屆會士。他2000年獲得國家最高科學技術獎，2004年獲得沃爾夫農業獎，並在2013年獲得第四屆中國消除貧困獎終身成就獎。
（CGTN／澎湃新聞）