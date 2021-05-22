CGTN誤報「雜交水稻之父」袁隆平死訊　家屬闢謠：正在醫院治療

官媒中國國際電視台（CGTN）等多家內地媒體一度報道，今年91歲有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士、共和國勳章獲得者袁隆平，因病醫治無效，於周六（22日）上午在湖南長沙逝世。不過袁隆平秘書不久即稱網上的消息是假消息，正在準備闢謠。

另據《人民網》消息，經袁隆平兒子袁定安確認，袁隆平去世是假消息，他目前因病在長沙醫院治療。至於CGTN則發微博稱，對此前報導不慎深表歉意。