甘肅越野馬拉松21死　親歷者：天氣突轉陰起風，手指凍到麻木

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-23 12:07

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽昨日（22日）遭遇極端天氣，大批參賽者失溫、失蹤，比賽腰斬。截至今日（23日）上午9時半，已有21人遇難，151人被尋回，其中8人輕傷，正在醫院接受治療。 有獲救的參賽者透露，該比賽已舉辦多年，往年的賽事都沒有出過任何問題或意外，惟他抵達賽點時天氣轉陰起風，直至比賽中途發現自己的手指凍到麻木，才決定折返下山。

該名參賽者稱，此賽事在馬拉松越野賽跑友眼中是一個較為成熟的賽事，已經舉辦了四屆，賽道一直都沒有改變過。由於賽道難度低，屬於基本都能跑起來的高速賽道，且賽事只有約3000米以內的累計爬升，和其他百公里越野賽相比較低，因此不少人認為是國內最簡單的百公里越野賽。

然而，他個人認為賽事不算簡單，首先是賽道海拔不低，整體在2000海拔上下，對於平原生活的選手已算是高海拔，且跑出景區後絕大部分都處於無人區；其次則是賽事時間，參賽者需在20小時內完賽，「熱衷於網紅賽事的跑渣小白們是沒辦法報名的，這部分人20小時完賽可能性不大」。

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他透露，比賽前一日的天氣預報中，都未有預測會出現極端天氣，而比賽當日早上依舊陽光明媚，但他抵達賽點時發現天色轉陰，隨即起風；他起跑前曾跑了兩公里熱身，「跑完這兩公里，身上也沒有熱起來」。他續稱，在比賽時先後經歷了下雨、逆風，「風裏挾着雨點打到臉的，像密集的子彈打過來一樣；眼睛在強風密雨下也睜不開，只能瞇着縫兒，視線受到嚴重影響」。

在比賽期間，他發現自己十隻手指都凍到沒有感覺，舌頭也變冰涼，開始出現失溫症狀，幸好在撤到山腰時遇上救援隊，並跟隨指示到一間小木屋等候。他表示，當時屋內已有10多位比賽選手，而在等待救援的一個多小時內，到達小木屋的選手已漸增至近50人，「撤下來的選手們說，看到路邊躺着的人，有心無力，沒辦法幫助他們，自己都保不住自己」。

據此前報道，由甘肅白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦的2021（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽暨鄉村振興健康跑，昨日在黃河石林景區舉行，共有近萬人參加比賽和健康跑，其中172人參加百公里越野賽。

當日下午約1時，高海拔賽段20公里—31公里處因受極端天氣影響，出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，大批參賽者出現身體不適、失溫等情況，不少人在微信群組發布求救影片或訊息。有前線救援人員稱，百公里越野賽沿途的地形地貌非常複雜，山梁溝峁較多，另因景區的地形高度差在60到200米之間，很多地區的通信信號差，導致搜救困難。

（紅星新聞）