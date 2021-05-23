甘肅越野馬拉松落雹凍雨致21死　起跑前1小時省氣象局曾預報降溫

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-23 12:49

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽昨日（22日）遭遇極端天氣，局地出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降，大批參賽者失溫、失蹤，最終導致21人遇難，8人輕傷。 據了解，在賽事起跑前約1小時，省氣象局曾發出天氣預報指，受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降。事件引起各界關注，更有人提出為何出現極端天氣、能否提前預測等等的疑問。有氣象專家解釋，由於比賽地海拔較高，降溫會比海拔相對低的景泰縣城較遲。

昨日上午11時至12時，景泰縣城氣溫就已驟降，一小時下降近4℃。甘肅省氣象局上午11時42分曾發布短期天氣預報稱，受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5至6級西北風，陣風7級。從下午1時的雲圖顯示，冷鋒雲經過甘肅白銀景泰一帶。

氣象專家介紹，冷氣團推動暖氣團，使鋒面向暖氣團一方移動，暖氣團被迫抬升，水汽在上升冷卻過程中成雲致雨。因此，冷鋒過境前後常伴有雨雪天氣，而且氣壓上升，氣溫和濕度下降，風向轉為偏北，風力明顯加大。由於冷空氣從地面到高空是傾斜，高空滯後一些，比賽地為山地，海拔較高，降溫會比海拔相對低的景泰縣城較遲。此外，山地地形導致的一些小尺度天氣系統演變，複雜難報。

黃河石林山地馬拉松百公里越野賽失聯救援指揮部今日（23日）召開新聞發布會，甘肅省白銀市市長張旭晨就事件致歉，並指作為賽事主辦方，深感內疚和自責，對遇難人員表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示深切慰問。他指出，本次意外是一宗因局部天氣突變發生的公共安全事件，省委省政府已成立事件調查組，對事件原因作深入調查。

張旭晨就事件鞠躬致歉。（上游新聞）

（封面新聞／界面新聞）