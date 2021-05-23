大連通報寶馬撞人群致5死5傷：男理髮師因投資失敗報復社會

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-23 18:00

遼寧大連昨日（22日）發生一宗恐怖車禍，一輛黑色寶馬車在人行橫道內撞擊行人後逃逸，造成5人死亡，5人受傷。 大連警方今日（23日）召開新聞發布會通報案情，指涉案男疑犯為一名今年32歲的理髮師，他因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。

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警方指，22日上午11時40分許，疑犯劉某駕駛黑色私家車沿中山區五惠路由西向東行駛至勞動公園北門人行過道斑馬線處，將多名行人撞倒後，繼續行駛至五惠路與解放路交會處追尾一輛廂式貨車，隨後棄車逃逸。下午1時許，劉某被警方拘捕。

警方又指，事發時，劉某在等候綠燈指示後突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪。

截至目前，該案造成5人死亡，5人受傷。其中4人當場死亡，3人被送醫搶救，1人搶救無效死亡，後有3人自行到醫院治療，現傷者情況穩定，正在進一步治療中。

據調查，劉某因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。經檢驗鑑定，排除劉某酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點、目標明確。目前，劉某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被公安機關依法刑事拘留。案件正在進一步調查中。

在「銘造型」理髮店公眾號的一篇文章中，可見該理髮店名為「King」的技術總監。（《上游新聞》）

內媒《上游新聞》報道指，劉某疑似為大連一家名為「銘造型」理髮店的技術總監。在該理髮店公眾號的一篇文章中，該理髮店名為「King」的技術總監，與網傳劉某照片長相相似。