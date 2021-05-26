新冠肺炎｜廣東多6人染疫　廣州患者曾與早前確診者到訪同一餐廳

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-26 10:56

內地的新冠肺炎疫情有反彈跡象，綜合國家衛健委和廣州荔灣發布消息，周二（25日）0時至周三（26日）6時，廣東省新增2宗新冠肺炎本地個案（在廣州），及4宗本地無症狀感染者（深圳2宗、廣州1宗、茂名1宗）。

廣州為高職院校學生接種新冠疫苗。（新華社）

據了解，廣州市通報的2宗確診個案及1宗無症狀感染者為同住關係，3人均在荔灣區人民醫院（明心院區）排查中被發現染疫。其中，74歲的老婦宋某某，曾與早前被驗出感染印度新冠病毒變異株的75歲郭某，於5月19日同一時間段在同一餐廳飲早茶。而與宋某某同住的11歲孫子許某某，亦被診斷為新冠肺炎確診，他在當地一間小學讀五年級。另外，宋某某的38歲媳婦雷某某被診斷為無症狀感染者，她在一間美容院上班。目前，3名患者被轉運至廣州市第八人民醫院進行隔離治療，情況穩定。

廣州市荔灣區新冠肺炎疫情疫情防控指揮部呼籲，曾與患者到訪過同一地點的市民群眾，應按照「應檢盡檢」原則，盡快進行核酸檢測，檢測結果出具前，應做到暫不外出、，暫不參與聚集性活動。

另外，深圳周二報告新增2宗本地無症狀感染者，2人均居住在深圳市龍崗區。其中一人為鹽田港區箱船理貨員，曾參與國際貨輪作業；另一人的丈夫在鹽田港區工作。截至目前，深圳市已經累計報告了7宗本地無症狀感染者。深圳市衛健委主任吳紅艷表示，本次疫情傳播鏈與港口作業有關，初步判定為境外輸入關聯疫情，疫情處置在可控範圍之內，出現大面積擴散蔓延的風險低。

吳紅艷又指，深圳累計已判定密接者和次密接者共計450人，累計排查和管控重點人群和一般接觸者159917人，除了已經公布的陽性個案外，其餘暫未發現陽性。此外對重點場所開展環境樣品檢測共938份，其中7份陽性，為已公布個案，其餘暫未發現陽性。

廣州地鐵工作人員對公用高頻接觸物品進行清潔消毒。（中新社）

而廣東省茂名市在對廣州確診個案的例密切接觸者追踪管理篩查中，發現1宗無症狀感染者，47歲的姚某是廣州確診患者郭某曾到訪餐廳的服務人員，其為郭某所在餐桌送餐期間未有佩戴口罩，被列為郭某的密切接觸者，經過核酸檢測後姚某被診斷為無症狀感染者。目前，姚某的14名密切接觸經過兩次核酸檢測後，結果均為陰性。

內地周二新增12宗新冠肺炎境外輸入，包括上海6宗、四川2宗、江蘇1宗、浙江1宗、福建1宗、陝西1宗。截至周二24時，內地31個省份現有新冠肺炎確診個案320宗，其中290宗是境外輸入個案。

（綜合報道）