廣東疫情｜市民大排長龍接種疫苗　至今已累計811萬人逾千萬劑次

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-26 15:42

內地的新冠肺炎疫情有反彈跡象，其中廣東省新增3宗本土病例，均在廣州，另深圳、廣州及茂名分別錄得2宗、1宗、1宗無症狀感染者。 內地傳媒報道，受疫情影響，連日來廣州市民接種新冠疫苗熱情高漲，市內多個疫苗接種點都大排長龍。

報道引述統計數據指，截至周二（25日）中午12時，廣州市已累計有811萬人接種新冠疫苗，共接種1080萬劑次。從網上片段所見，大批市民排隊接種疫苗，即使暴雨下亦十分堅持。有網民就留言大嘆「鍾南山院士喊了半年多了讓打疫苗都不去打，結果一位喝茶老奶奶就引爆了接種狂潮」。

另一方面，不少網民表示等候時間過長，甚至因此而卻命，「我前天打了，排了3個半小時」、「不是不去打，是沒有苗，怎麼約都約不上」、「還有一針未打，看見排長龍都怕怕啊」。廣州天河區衛生健康局疾控職業科工作人員孟金銘在受訪時則稱，已有增加現場醫護人員的數量，優化現場醫護人員的排班，在保障醫護人員能夠有序的替換工作，更能保障接種過程的安全性。同時，接種點已經延長開放時間，為市民提供無時間差的接種服務，讓他們有更好的體驗。

廣東省衛生監督部門強調，目前接種疫苗是預防新冠肺炎疫情最有效的手段。（中新社）

廣東省衛生監督部門呼籲，市民在條件允許的情況下，盡快預約接種疫苗，並強調目前接種疫苗是預防新冠肺炎疫情最有效的手段，希望市民盡快到就近接種點進行預約接種，對於已經完成第一針接種的市民也應盡早如期接種第二針。

（綜合報道）