緬甸政變｜中資工廠遭打砸搶燒員工受傷　28名疑犯被判20年監禁

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-05-27 20:15

緬甸仰光曾爆發示威活動，當地超過20間工廠遭縱火和打砸，涉及企業多數為中資企業或中緬合資企業。 據中國媒體「環球資訊」5月26日消息，緬甸官方媒體發布通報，緬甸軍事法庭5月24日判處3月曾在仰光蘭達亞工業區參與打砸縱火的28名犯罪嫌疑人20年監禁和勞役。 目前，這28名嫌疑人中有18人在逃，軍事法庭已進行通緝。

緬甸發生政變後，民眾反華情緒日漸高漲，事態升級。中國駐緬甸使館發言人曾在3月14日就在緬中資企業遭打砸搶燒發表談話表示，中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中國駐緬甸使館第一時間同緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，保障中資企業及人員安全。

使館發言人表示，者次打砸搶燒事件性質十分惡劣。要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全。

當時中國駐緬甸大使館證實，緬甸仰光打砸事件造成32間中資工廠受損，兩名中國員工受傷，無人死亡。據不完全統計，財產損失2.4億元人民幣。《環球時報》總編輯胡錫進曾發文稱，強烈譴責緬甸不法分子對中資企業的野蠻行徑。他指出，緬方必須制止這種犯罪，嚴懲肇事者，並且賠償中國企業的損失。