中國大筆購買美國粟米積極履行經貿協議　商務部：雙方應共同努力

撰文： 米樂 葉琪 最後更新日期： 2021-05-27 16:52

美國農業部數據顯示，5月7日以來中國正加快自採購粟米，被認為是意味着中國仍在繼續積極履行中美第一階段經貿協議。 商務部發言人高峰在周四（27日）重申，中美第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界。雙方應共同努力，創造氛圍和條件，推動協議落實。

據美媒此前報道，美國粟米現貨價格近期出現上漲，原因是被中國大筆購買，提振出口前景。美國農業部其後5月18日亦證實，當天中國購買多達136萬噸美國粟米，將在9月1日開始的2021年度至2022年度交貨。

報道提到，截至5月18日，中國已預訂至少820萬噸的美國粟米，而且有貿易消息人士暗示，短期內可能會有更多銷售個案。

值得一提的是，中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，在周四與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）首度通話。今次是9個月以來中美經貿領域牽頭人首次進行通話。官方傳媒《經濟日報》指出，中美在經貿領域恢復溝通傳遞出兩大訊息。一方面是經貿合作在中美關係中的穩定作用依然重要，對中美兩國關係正常化、保證中美關係不出軌、不越紅線十分重要；另一方面，中美之間的分歧仍有不少，突破眼下的局面需要更深入的溝通。中美經貿協議的達成已經給中美其他領域的分歧管控開了好頭，朝着合作的方向走，利益的蛋糕自然會越做越大。這有利於中國，有利於美國，有利於世界。

（綜合報道）