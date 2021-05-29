習近平再為提速科技強國「加碼」　對重點科研人員開多個「綠燈」

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-05-29 11:13

5月28日，中國科學院第20次院士大會、中國工程院第15次院士大會和中國科學技術協會第10次全國代表大會北京人民大會堂召開。國家主席習近平出席會議並表示，要堅持把「科技自立自強」作為中國發展的戰略支撐。

據新華社報道，習近平表示，要堅持把「科技自立自強」作為中國發展的戰略支撐；要加快建設科技強國，實現高水準科技自立自強。要激發各類人才創新活力，建設全球人才高地。

習近平指出，中國科技實力正在從量的積累邁向質的飛躍、從點的突破邁向系統能力提升。基礎研究和原始創新取得重要進展，戰略高技術領域取得新跨越，高端產業取得新突破，科技在新冠肺炎疫情防控中發揮了重要作用，民生科技領域取得顯著成效，國防科技創新取得重大成就。

+ 4 + 4 + 4

習近平要求推進科技體制改革，形成支持全面創新的基礎制度。「給予科研單位更多自主權，賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣、不必要的體制機制束縛中解放出來。」

習近平還要求改革重大科技專案立項和組織管理方式，實行「揭榜掛帥」、「賽馬」等制度，做到不論資歷、不設門檻，讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地。他並強調，「要讓科技人員把主要精力投入科技創新和研發活動，決不能讓科技人員把大量時間花在一些無謂的迎來送往活動上，花在不必要的評審評價活動上，花在形式主義、官僚主義的種種活動上。」

據悉，中美貿易戰以來，習近平不斷強調科技創新，2021年1月15日，習近平在中共理論機關刊物《求是》發表題為《正確認識和把握中長期經濟社會發展重大問題》的評論文章，就如何在「十四五」時期建設社會主義現代化發表了觀點。

文章稱，世界現已進入動盪變革期，今後一個時期中國將面對更多逆風逆水的外部環境，因此必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。要以科技創新催生新發展動能，必須依靠創新驅動的內涵型增長以實現高質量發展，中國要大力提升自主創新能力，儘快突破關鍵核心技術，因為這是關係到中國發展全局的重大問題，也是形成以中國國內大循環為主體的關鍵。