溫州Tesla連撞逾10車後騰空翻轉　鑑定機構指油門當煞車事主喊冤

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-29 20:00

去年8月，浙江溫州一輛Tesla（特斯拉）Model 3連撞10餘輛車後騰空翻轉，場面驚險，車主陳俊意更重傷，經過了7個多小時搶救、輸血近5000毫升後才保命。 具備司法鑑定資質的溫州市汽車工程學會早前發布調查結果，顯示事故是車主踩錯了踏板，把油門踏板當煞車踩所致，甚至有網民質疑車主是在「騙保」。 對此，陳俊意周三（26日）表示自己很冤，雙方對鑑定報告亦各執一詞。

據悉，事故發生時陳俊意駕駛的Tesla撞擊時速高達120公里，溫州交警部門相關負責人介紹指，Tesla方面從後台調取數據顯示，車輛「失控」期間，車主腳一直踩在加速踏板上。溫州市汽車工程學會下屬司法鑑定機構表示，通過數據印證，發生碰撞前，車主的腳沒有踩制動踏板，而是踩在加速踏板上，車輛處於持續加速狀態且速度較快。

不過陳俊意卻稱，他事發時既沒喝酒也沒吸毒，不可能把車開得那麼快，當時是車輛突然加速，他煞車無效才出事。他續指，由於被撞車輛的車主（鄰居）每天都上門索償，而Tesla方面堅稱車輛沒問題，他遂走保險理賠，並只能找到鑑定機構，承認自己是錯把油門當煞車。對此，上述溫州市汽車工程學會相關負責人表示，他們是受交警部門委託鑑定事故，不可能按照車主意願來出鑑定報告，陳男所指的情況他們根本不會受理。

陳俊意就事件指摘Tesla。（微博）

據報道，陳俊意賠償給被撞車主的費用超過40萬元（人民幣．下同），而事故造成他截掉了30公分的小腸、腰椎裂掉，醫學鑑定為九級傷殘，令本來任職設計師、月入約5萬元的他失去工作能力，至今還在家休養，其妻為照顧他和孩子也關了自己開的店。休養期間，陳俊意每月還要支付4000至5000元的護理費，還有幾萬元的房貸，沒有收入之下他只能賣房維持生計。

而保險理賠完成後，陳俊意為事故花了20多萬元醫藥​​費，他曾諮詢Tesla能否基於人道主義進行補償，惟對方告知不能，僅指如再買車可予以一定優惠，「我就是Tesla車輛的受害者，不可能再買Tesla」。對於後台數據，陳俊意表示如拿不到原始數據，就拿不到關鍵證據，車主想走保險進行理賠也只能吃下「悶頭虧」。

據《都市快報》報道，溫州市汽車工程學會是通過Tesla美國的總部後台調取涉事車輛事發前傳輸到後台的數據，再和車上的EDR數據進行印證才得出鑑定結果。對此Tesla中國相關工作人員僅表示「需要去核實一下」。

（每日經濟新聞）