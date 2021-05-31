天舟二號｜中國空間站6月將迎首批３名男航天員　在軌駐留3個月

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-05-31 20:30

5月29日晚成功發射的天舟二號貨運飛船已與月前成功發射的天和核心艙對接成功。在攜帶航天員物資及空間站平台設備的天舟二號提前將物資運抵之後，6月中國空間站將迎來3名航天員駐留3月。

於5月29日晚發射的天舟二號貨運飛船經過8小時與在軌的中國空間站天和核心艙對接成功。（微博@SpaceLens官方微博）

據中國載人航天工程辦公室消息，天舟二號貨運飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於5月30日5時01分，採用自主快速交會對接模式，與天和核心艙對接成功，整個過程歷時約8小時。

此次在中國海南文昌航天發射場發射的天舟二號將承載運送及處理物資任務，其攜帶了3人3個月航天員消耗品、2套艙外航天服及空間站平台設備、應用載荷和推進劑等。

根據規劃，今年6月，中國將在酒泉衞星發射中心實施神舟十二號載人飛行任務。中國首位進入太空的宇航員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉在5月29日的出鏡採訪中透露，6月的載人飛行任務將有3名男航天員在軌駐留3個月，成為 「天和」核心艙的首批「入住人員」，開展艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷乃至包括工作的場景、生活的環境的佈置等一系列操作。

楊利偉稱，目前，神舟二號飛行乘組已轉入強化訓練階段，對航天員的要求是3個航天員都要具備出艙能力。在空間站建造階段，航天員將進行多次出艙活動，完成空間站航天器的維修維護及建造等任務。

此前的4月29日中國在海南文昌用長征五號B遙二運載火箭成功將空間站天和核心艙送入預定軌道，完成中國空間站建造階段的首次發射。

根據中國載人航天工程規劃，建造空間站是中國載人航天三步走戰略的第三步，且當前中國空間站將以天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙為基本構型。

在完成此次的天舟二號貨運飛船發射與6月的載人航天任務後，預計在9月和10月將分別實施天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務。