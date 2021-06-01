「堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰」　中共定調新一輪「國策攻關」

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-06-01 19:00

5月28日，中共最高領導層集體出席了一場高級別科技會議。中共最高領導人習近平透露北京將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有利條件解決當前禁錮中國的核心關鍵技術。 這次會議的重要價值從其召開規格上也可以窺見一斑。中共最高領導人出席兩院院士大會雖然已成慣例，比如習近平自2013年上台後即連續出席了2014年、2016年、2018年等歷次會議並發表講話。

然而，唯有此次2021年的院士會議由現任中共政治局七常委全數出席。2014年時任全國人大常委會委員長張德江、全國政協主席俞正聲以及中紀委書記王岐山均未露面，2016年則是時任國務院副總理張高麗缺席，到2018年中央政治局常委中仍有全國人大常委會主任栗戰書、全國政協主席汪洋以及中紀委書記趙樂際缺席。

習近平出席5月28日兩院院士大會，重申科技強國戰略，透露重要信號。（中國央視截圖）

同時，對於此次會議，官方媒體央視新聞《新聞聯播》用時18分30秒予以長篇播報習近平發言及會議情況。

「要加強原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰」，在這次會議上，外界認為習近平對外釋放了清晰信號。習近平呼籲強化國家戰略科技力量如國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業，提升國家創新體系整體效能；同時，又要改革中共領導科技的體制，宣稱要將科技人員從無謂的事務中解脱出來，「賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣、不必要的體制機制束縛中解放出來……實行『揭榜掛帥』、『賽馬』等制度，做到不論資歷、不設門檻……」

事實上，這意味着，北京已將解決關鍵核心技術上升為國家攻堅戰略，並準備採取具體的改革行動。攻堅戰被視為中國官方推進國家整體發展的階段性核心任務，在此之前，習近平曾在2017年秋的中共十九大説明中國要推進防範化解重大風險、精準脱貧、污染防治三大攻堅戰。此後，北京幾乎投入所有力量以完成三大任務，直到2021年3月份，中國官方宣佈已經完成三大攻堅戰的主要目標。

關鍵核心技術攻堅戰則正成為三大攻堅戰的第四攻堅戰。它意味着北京以高層推動，政治任務考核，集中資源力量集中攻關，推動這些問題短時間內解決。

當然，北京並不是今天才透露這一意圖的，而是一種水到渠成的必然。2010年前後中國的經濟增長模式已經難以為繼，而尋求可持續發展則必須轉變經濟增長模式，提升中國經濟的技術含量。在此背景下，習近平上台後，中國主動調整產業結構，李克強內閣更是明確提出製造強國2025計劃。儘管該計劃在隨之而來的2018年中美貿易戰中遭遇挫折，但是這條路被視為正確的、不可動搖的。

於是，2020年十九屆五中全會明確提出堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐；十三屆全國人大四次會議批准的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，對堅持創新驅動發展、全面塑造發展新優勢作出一系列部署。

與此同時，習近平再三提出要儘快解決「卡脖子」的技術問題，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程。比如，不久前習近平參加清華大學校慶活動時，即再次作出類似要求。清華大學隨即宣佈成立集成電路學院，被視為汲取華為中興事件教訓的官方回應。