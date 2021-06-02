三孩政策｜法媒：印度可成「中國的墨西哥」　補充所需人口

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-02 16:23

中國正式推出三孩政策，法國媒體駐北京記者稱中國人對生第三胎表現冷淡，沒有熱情，應打開移民大門，歡迎印度移民，引發關注。

中共中央政治局5月31日召開會議，決定進一步優化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

對此，法國《世界報》駐北京記者勒梅特（Frédéric Lemaître）發文稱，在獨生子女政策實施四十年後，中國政府試圖減緩人口下降速度而做出的這一決定並沒有説服人們，中國人強調教育成本和住房價格過於昂貴。

文章寫道，中國政府這一聲明並沒有引發中國人真正的熱情，中國人的反應恰好相反，官方新華社的民意調查顯示，1,600人表示對生三胎有興趣，而28,000人則表示根本不感興趣。目前，該調查已被刪除。

文章強調，在中國，幾乎是不存在對家庭的援助的，養孩子很貴，在城市裏，過高的房價也讓中國人不願意多生孩子。美國非政府組織人權觀察組織6月1日發佈的報告還顯示，許多中國企業明確要求女員工做出保證，不再生育其他孩子。

此外，該記者認為，與其為人口衰老着急，不如打開移民大門，與中國人口不分上下的印度，勞動力取之不盡，鼓勵移民是解決人口老齡化的辦法。

作者勒梅特認為，中國歡迎印度移民的理由是，兩個亞洲巨人之間生活水平的差距使得中國變得富有吸引力，以人均擁有GDP來説，中國現在比印度多了五倍，如此，在未來，印度可為中國提供源源不斷的移民，如同墨西哥向美國那樣。

文末指出，「北京還有一個最後的辦法，鼓勵海外華僑返國。但從長遠講這能解決多少問題，又能有多少人返回，都很難説。」

對於如今的三孩政策，雖然中國民間有頗多負面輿論，但中國官方強調，這一政策有利於改善中國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持中國人力資源稟賦優勢。

（世界報/法廣）