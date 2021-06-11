廣州疫情｜網傳隔離區民眾稱斷糧求助　市面物價被指顯著上漲

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-11 17:00

中國廣東新冠肺炎（COVID-19）疫情持續之下，當地多次傳出物價上漲、物資短缺等問題。有市民在官員視察時通過窗户呼救，稱家裏斷糧多日快餓死；有市民反映基本生活無法保障，小孩被斷奶粉，引發關注。

據中國官媒新華社報道，6月8日0時至24時，廣東省新增7例本土確診病例，廣州報告；另有本土無症狀感染者轉確診病例1例，廣州報告。

廣州本輪疫情至今持續20日，多個被封鎖隔離小區民眾反映生活物資短缺、物價飛漲等問題。6月9日，有網傳視頻顯示，有被隔離家中的荔灣區市民，在官員視察經過樓下時，透過窗口呼救，稱家中斷糧兩日希望獲得救助。

廣州市政府辦公廳發佈的消息顯示，6月8日下午，廣州市市長温國輝和國務院聯防聯控機制廣東工作組副組長、國家疾病預防控制局副局長孫陽，到荔灣區白鶴洞街鶴園社區視察疫情防控工作。

網傳視頻顯示，當官員行至一居民樓前時，有居民在樓上透過窗户吶喊：「沒有吃的」「我們等了2日2夜，你找人送東西來給我們吃啊」「你們不是這樣處理吧」「真的會死人的」。

疫情之下廣州物價飛漲，當地民眾多有不滿：

此前6月3日前後，就有微博大V爆料，有廣州當地人發帖求援，舉報疫情之下廣州菜價偏貴、免費物資送不到市民手中等情況，據爆料，一份兩肉一菜一湯的供應餐40元人民幣一份，一份物資包上百元，當地物價飛漲引起不少市民不滿。對此，廣州市場監督管理局發佈警示，表示將依法從重從快查處哄抬價格、囤積居奇等價格違法行為。

廣州官方6月9日在市疫情防控記者會上稱，廣州正「創新運用自動駕駛技術」，發動全市多家世界先進的自動駕駛技術企業參與到物資保障工作，截至6月8日，投入共23輛自動駕駛汽車、13輛小型物流配送車進入封閉區域，運送各類物資近千次，累計64.2噸。