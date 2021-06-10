中共中央國務院：支持浙江高質量發展　建設共同富裕示範區

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-10 22:52

據新華社周四（10日）消息，中共中央國務院發布關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見。 此前，中共中央、國務院將深圳設立為「中國特色社會主義先行示範區」；《十四五規劃2035遠景目標》亦提出，到2035年，上海浦東要成為「社會主義現代化建設引領區」。

浙江雲和縣積極打造「零碳」示範縣。（新華社）

意見指出，共同富裕是社會主義的本質要求，是人民群眾的共同期盼。中國當前發展不平衡、不充分的問題仍然突出，城鄉區域發展和收入分配差距較大，各地區推動共同富裕的基礎和條件不盡相同。促進全體人民共同富裕是一項長期艱鉅的任務，需要選取部分地區先行先試、作出示範。

意見認為，支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區，有利於通過實踐進一步豐富共同富裕的思想內涵，有利於探索破解新時代社會主要矛盾的有效途徑，有利於為全國推動共同富裕提供省域範例，有利於打造新時代全面展示中國特色社會主義制度優越性的重要窗口。

意見表明，到2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展。經濟發展質量效益明顯提高，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水平，基本公共服務實現均等化；城鄉區域發展差距、城鄉居民收入和生活水平差距持續縮小，低收入群體增收能力和社會福利水平明顯提升，以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構基本形成，全省居民生活品質邁上新台階；國民素質和社會文明程度達到新高度，美麗浙江建設取得新成效，治理能力明顯提升，人民生活更加美好；推動共同富裕的體制機制和政策框架基本建立，形成一批可複制可推廣的成功經驗。

浙江德清：太陽能「金屋頂」助力鄉村振興。（新華社）

意見指出，到2035年，浙江省高質量發展取得更大成就，基本實現共同富裕。人均地區生產總值和城鄉居民收入爭取達到發達經濟體水平，城鄉區域協調發展程度更高，收入和財富分配格局更加優化，法治浙江、平安浙江建設達到更高水平，治理體系和治理能力現代化水平明顯提高，物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明全面提升，共同富裕的製度體系更加完善。

意見提出，深化收入分配制度改革，多渠道增加城鄉居民收入。要推動實現更加充分更高質量就業，完善重點群體就業支持體系，幫扶困難人員就業，創造公平就業環境；要不斷提高人民收入水平，拓寬城鄉居民財產性收入渠道，深入推進農村集體產權制度改革；要擴大中等收入群體，激發技能人才、科研人員、小微創業者、高素質農民等重點群體活力；要完善再分配制度，支持浙江在調節收入分配上主動作為，依法嚴厲懲治貪污腐敗；要建立健全回報社會的激勵機制，鼓勵引導高收入群體和企業家向上向善、關愛社會，增強社會責任意識。

意見表明，縮小城鄉區域發展差距，實現公共服務優質共享。要率先實現基本公共服務均等，推進城鄉區域基本公共服務更加普惠均等可及，推動義務教育優質均衡發展；要率先實現城鄉一體化發展，高質量創建鄉村振興示範省，推動新型城鎮化與鄉村振興全面對接，推動實現城鄉交通、供水、電網、通信、燃氣等基礎設施同規同網；要持續改善城鄉居民居住條件，確保實現人民群眾住有所居；要織密紮牢社會保障網完善社會保障制度，加快實現法定人員全覆蓋，建立統一的社保公共服務平台，實現社保事項便捷「一網通辦」；要完善先富帶後富的幫扶機制，強化陸海統籌，升級山海協作工程，挖掘海域和山區兩翼的潛力優勢，支持一批重點生態功能區縣增強內生髮展能力和實力，帶動山區群眾增收致富。

圖為浙江舟山。（新華社）

意見指出，打造新時代文化高地，豐富人民精神文化生活。要提高社會文明程度，堅持以社會主義核心價值觀為引領，加強愛國主義、集體主義、社會主義教育，厚植勤勞致富、共同富裕的文化氛圍；要傳承弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化，傳承紅色基因，大力弘揚革命文化，提升愛國主義教育基地建設水平。

意見認為，踐行綠水青山就是金山銀山理念，打造美麗宜居的生活環境。要高水平建設美麗浙江，支持浙江開展國家生態文明試驗區建設，強化國土空間規劃和用途管控，堅持最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度，堅持山水林田湖草系統治理；要全面推進生產生活方式綠色轉型，拓寬綠水青山就是金山銀山轉化通道，建立健全生態產品價值實現機制，探索完善具有浙江特點的生態系統生產總值（GEP）核算應用體系，大力發展綠色金融，深化「無廢城市」建設，促進人與自然和諧共生。

意見又指，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，構建舒心安心放心的社會環境。要以數字化改革提升治理效能，強化數字賦能，探索智慧治理新平台、新機制、新模式，全面推行「掌上辦事」、「掌上辦公」；要全面建設法治浙江、平安浙江，健全覆蓋城鄉的公共法律服務體系，加大普法力度，構建全覆蓋的政府監管體系和行政執法體系，高水平建設平安中國示範區，把保護人民生命安全擺在首位，加強社會治安防控體系建設，全面提高公共安全保障能力。建立健全覆蓋各領域各方面的風險監測防控平台，健全防範化解重大風險挑戰體制機制，守住不發生系統性風險底線。