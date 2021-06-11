西安7歲男童全麻拔牙後昏迷逾99天　醫院擅自停藥家屬要求轉院

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-11 18:00

陝西西安7歲男童小蘇（化名）早前在全身麻醉下接受了一場拔牙手術，詎料完成後不久即陷入昏迷，至今已逾99天。據家屬表示，事發至今醫院仍未對孩子昏迷的原因給出明確答覆，其中父親蘇先生周四（10日）指出，醫院曾在未通知他們的情況下擅自給孩子停藥，又指現時他們已聯繫不上院方。

小蘇母親王琳（化名）今年4月時曾表示，今年初孩子上面牙齒被發現萌出不齊，她於是帶其到西安市兒童醫院就診。經查，醫生表示小蘇長了多生牙，需住院並接受全麻拔牙。據該院介紹，牙科全麻技術是使用麻醉藥物使患兒進入無意識狀態，在嚴密的監護下一次性進行全口牙病治療的一種技術，可為兒童提供安全、全面的口腔治療，完美解決牙科恐懼和術中疼痛。王琳於是沒有多想便同意了。

院方紀錄顯示，小蘇具有2018年因癲癇於北京市兒童醫院進行全麻手術的病史，而此後癲癇未曾發作。3月4日，在氣管插管全麻下，小蘇接受多生牙拔除術，術後返回病房。然而當日下午，他便出現意識差、口唇稍發紺、脈搏細弱、自主呼吸減弱等，經搶救後轉入深切治療部（ICU）。

蘇先生表示，兒子拔牙前接受了一系列檢查，結果均沒問題，對於昏迷原因，院方先說是喉嚨有異物，然後又說是麻藥問題，最後說是綜合原因，至今仍未給予明確答覆。他續指，為了每日在醫院守著孩子，他和妻子已經放下工作，但從病情上看，兒子情況不太樂觀。醫院一位工作人員則一度回應，指小蘇的情況確實很少見，現尚無明確的結論，院方正在積極查找原因，若有新情況會第一時間對外公佈。

至周四，小蘇昏迷日數已達99天，蘇先生再透露指醫院在兒子尚未醒來，且未通知他們的情況下擅自停藥，「除了一個營養藥外其他藥所有藥都停了」。

至於小蘇，現時他只能靠呼吸機維生，蘇先生稱他們曾要求轉院，可是醫院沒有明確答覆。對於早前院方曾指已和家屬明確溝通，蘇先生予以否認，更指目前已聯繫不到院方。