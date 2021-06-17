神舟十二號載人飛船進入預定軌道　發射圓滿成功

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-17 10:42

神舟十二號載人飛船今日（17日）上午發射升空，這次飛行乘組由航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波三人組成，其中聶海勝擔任指令長。神舟十二號會將三名航天員送往中國太空站天和核心艙，他們按計劃將駐留長達三個月。 最新消息指，神舟十二號載人飛船已與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將航天員送入太空，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。

神舟十二號載人飛船發射任務取得圓滿成功。（01直播截圖）

神舟十二號發射升空。（01直播截圖）

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今日清晨6時32分，神舟十二號載人飛行任務航天員乘組出征儀式，在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。中國載人航天工程總指揮、空間站階段飛行任務總指揮部總指揮長李尚福下達命令，聶海勝、劉伯明、湯洪波3名航天員領命出征。

6月17日，神舟十二號航天員出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。這是航天員聶海勝（中）、劉伯明（右）和湯洪波在出徵儀式上。（新華社）

據央視新聞報道，出征儀式後，三位航天員乘車前往發射塔架。到達發射塔架後，他們搭乘電梯上到塔架九層平台的神舟十二號飛船艙口的位置。

在出征儀式上，3名航天員手上都有帶着一個小箱子。專家介紹，進艙之前，航天服需要通風，小箱子就是一個手持小型便攜通風裝置，有電源及風扇，為航天服提供一定的通風量，來保證人體的熱舒適性。

完成進艙準備後，航天員湯洪波首先從軌道艙進入到返回艙，坐在左手邊的座位。隨後航天員劉伯明進入返回艙，坐在右手邊的位置上。航天員聶海勝最後一個開始入艙，他在進入軌道艙後，並沒有直接進入返回艙，而是開始對軌道艙進行檢查。軌道艙檢查完畢後，聶海勝進入返回艙，坐在中間的指令長位置。

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飛行乘組由航天員聶海勝（中）、劉伯明（右）和湯洪波（左）組成。（新華社）

三名航天員中，特級航天員聶海勝參加過神舟六號、神舟十號載人飛行任務，特級航天員劉伯明參加過神舟七號載人飛行任務，二級航天員湯洪波是首次飛行。

而根據任務總體安排，三名航天員在軌期間將主要完成四個方面的工作，計劃開展兩次出艙活動及艙外作業。四項主要任務包括：一是要開展核心艙組合體的日常管理，包括天和核心艙在軌測試、再生生保系統驗證、機械臂測試與操作訓練，以及物資與廢棄物管理等；二是要開展兩次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝像機抬升和擴展泵組的安裝等工作。

三是要開展空間科學實驗和技術試驗。進行空間應用任務實驗設備的組裝和測試，按程序開展空間應用、航天醫學領域等實（試）驗，以及有關科普教育活動；四是要進行航天員自身的健康管理。按計劃開展日常的生活照料、身體鍛煉，定期監測、維持與評估自身健康狀態。

神舟十二號載人飛行任務是中國太空站關鍵技術驗證階段第4次飛行任務，也是太空站階段首次載人飛行任務。中國太空站以天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙三艙為基本構型。天和核心艙是太空站發射入軌的首個艙段，也是目前中國自主研製的規模最大、系統最複雜的航天器，起飛質量22.5噸。天和核心艙已於4月29日發射升空。

天舟二號貨運飛船則是中國太空站關鍵技術驗證及建造階段首飛貨運飛船，負責攜帶航天員的消耗品、艙外航天服、平台物資與在軌運行的天和核心艙進行交會對接。天舟二號已於5月29日發射升空，並於5月30日與天和核心艙完成交會對接。

按計劃，神舟十二號飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式對接於天和核心艙的前向端口，與天和核心艙、天舟二號貨運飛船形成組合體。