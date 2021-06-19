湖北跑團遭認定屬非法組織首被勸散　全國大小跑團前景成疑

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-19 17:30

湖北十堰市鄖西縣民政局周三（16日）向鄖西天河跑團，下發了一份勸散告知書，理由是該跑團未經登記也未備案，屬於非法社會組織。由於根據該定義，未在民政部門註冊登記的理論上都屬非法組織，而社會上這樣的組織非常之多，全國同類大小跑團更不計其數，因此消息一出隨即引發關注。

根據告知書，由於鄖西天河跑團未在當地民政局登記，也未在文旅局備案，故屬於非法社會組織，需進行勸散處理。當局同時要求該跑團在解散後，不得再以社團名義開展活動，跑團的微信群也要解散並刪除。

公開資料顯示，鄖西天河跑團成立只有一年多，上月剛滿一周年，其屬於跑友自發組織的跑團，主要為方便跑友約跑。由於全國不計其數的跑團，按有關定義皆屬未經登記擅自以社會組織名義開展活動的組織，因此該勸散告知書一出隨即在跑圈掀起了軒然大波。

上海市民政局曾公佈2021年第一批涉嫌非法社會組織名單，當中包括中國老兵馬拉松俱樂部。（新浪體育）

而事實上，今次並非全國首例把跑團定性為非法組織，4月22日，上海市民政局就曾公佈2021年第一批涉嫌非法社會組織名單，當中包括中國老兵馬拉松俱樂部。不過雖然被列為非法組織，但當局並未就該俱樂部採取進一步措施，因此鄖西縣勸散跑團的做法被視為開了先河，外界關注其他地區會否跟進效仿。

網民點睇：

政府有些矯枉過正了 組個微信群一起跑步都要註冊了？ 你把微信的群功能取消吧，看你有沒有那個本事 跑團？不會跑關係，名不副實，所以取締！ 我同學群，閨蜜群，逛街群，攝影群是不是都屬非法組織？

今年3月20日，民政部會同有關部門聯合召開進一步打擊整治非法社會組織電視電話會議，深入貫徹落實黨中央決策部署，全面動員、全面部署開展進一步打擊整治非法社會組織專項行動。行動的針對對象，為未在社會組織登記管理機關登記，也未在編制部門、市場監督管理部門及港澳台地區和其他國家、地區登記，擅自以社會團體、民辦非企業單位、基金會名義開展活動的組織，以及被撤銷登記或吊銷登記證書後，繼續以社會組織名義活動的組織。