郭碧婷父親節返大陸尋夫　向太也求團聚：在等外交部批准私人飛機

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向佐和郭碧婷結婚後，育有一女小奶皇，他迎來第一個父親節，人在大陸的他，和家人相隔兩地，只能隔空祝人在台灣的爸爸「龍五」向華強父親節快樂，媽媽向太（陳嵐）則透露正在等外交部批准私人飛機，就準備飛往大陸團聚。

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向佐因為工作，5月就飛往大陸，他20日在微博分享全家福合照，並發文表示：「非常特別的一次父親節，感謝爸爸、媽媽、老婆和女兒，盡在不言中…，特別期待重聚，我愛你龍五先生，爸爸愛妳Cora，祝天下父親，父親節快樂。」言語間充滿為人父的喜悅，還有對家人的滿滿思念。

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而向太隨即轉發兒子向佐的發文，「這是你的第一次父親節！可惜你人在中國內地工作，不能和女兒及父親一起慶祝，我們很快就來大陸和你補慶祝。」她透露現在正在等待外交部批准自己的私人飛機，「也感恩中國政府希望可以快點批准，因為有老有小十幾個親朋好友都不敢坐民航機，真的怕感染到。」全家人準備飛往大陸和兒子向佐團聚。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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