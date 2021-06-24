未成年女生控央美教師PUA致抑鬱　男方拒採安全措施兼一腳多船

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-24 15:30

中央美術學院知名教師徐天華日前被曝疑婚內出軌，並誘騙16歲的高一女生發生關係，引發輿論關注。

6月22日，19歲的女網友「黃油油蜥蜴」發文稱遭到央美在職教師徐天華誘騙併發生關係，並對她進行了長達3年PUA，致其患上抑鬱症。

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資料顯示，徐天華微博粉絲34萬，中國國內頂尖的電影概念設計師，曾擔任過不少電影藝術指導，還曾獲官方央視邀請接受專訪。

根據女生自述，當時16歲不諳世事，只從他的職業與微博評論中認為他是一個很正直的人。在徐天華一步步的誘導下，逐漸對其迷失了自我。

兩人在相處的過程中，徐天華會發一些常見推拉話術，打一巴掌再給顆棗。在女生極度缺乏關愛時下手，讓她產生依賴感。

在徐天華的誘導下，女生與其發生了關係，即便女生再三要求要採取安全措施，但遭到了徐天華的無視。而在解決完他自己的生理需求後，徐天華對她採取了精神壓迫， 冷暴力。

按照該女生説法，徐天華其實是已婚，並且腳踏多條船。其中一位女友和該女生同齡，對方對徐天華很是痴情，曾各種攻擊女生，散播關於女生謠言。導致原本已經正處於抑鬱症發病期間的女生病情加重。

為了證實話語的真實性，這名女生還曬出了自己在醫院精神科就診取藥的結算單。

就在眾人熱議時，6月23日下午，中央美術學院發佈聲明稱，經核實，徐天華不是中央美術學院教師。

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對於這個聲明，不少網友表示不滿，並稱不是央美教師，是現在不是，還是從來就不是？是只是不是教師，還是根本不在央美工作？

值得注意的是，中央美術學院發佈聲明後，就關閉了評論區。

6月23日晚，當事人姐姐發文稱，妹妹於當天上午大量服用抗抑鬱藥物，進入上海市第六人民醫院進行洗胃急救，身體情況現已穩定。

爆料全文如下：

想了很久還是打算説出來，謝謝大家最近對我的關心。

我認識徐天華的時候18年，那個時候他32，我16歲，上高一，也是從這個時候他對我展開了長達三年的p。u 。a。

徐天華，中央美術學院在職教師，微博30多萬粉絲，中國國內頂尖的電影概念設計師。誰能想到在種種光環之下，今年已經35歲的徐天華老師卻是一個對待感情如此隨意的人呢。

他是央美在職老師，粉絲很多，談吐很好（後來才知道是偽裝）。他的職業和他的微博評論下面對他的大量正面評價讓我覺得他是非常正直的人。因為他大我整整16歲……又發生過親密關係，導致我對他的依賴性很強，即使長大一點，我也沒辦法停止對他的依賴。再加上他是從事藝術行業的，所以他有時候的迷惑行為我也覺得是藝術表達的一種。

徐天華在我還對社會認知不全和不自信的情況下和我談心，對我説類似喜歡我，我很性感之類的話，誘導我和他z（從第一次他就不採取安全措施，我多次要求一直無視我的請求）。

在我們的相處過程中發一些常見推拉話術，打一巴掌再給顆棗對於我極度缺乏關愛的狀態下，先是讓我覺得自己擁有了愛。和我談心，讓我心馳神往的和他發生關係或發送l照，讓我產生依賴感。解決完自己的生理需要既而對我進行精神壓迫，不回覆信息，冷暴力。偶爾回覆我的信息，也是因為需要解決生理需求的時候……

今年他和我的聊天記錄被他的「女友」h發現了，h是他的「女友」之一，他和h説他們是認真戀愛的關係，但卻在這段已經是婚內出軌（徐天華有老婆，h是女友……）的戀愛關係中揹着h繼續y。

後來腳踏多條船，實在瞞不住了。為了維護和自己「女友」們的關係，終於不再吊着我，把自己訴説成受害者，説我精神有問題，單方面糾纏他。默認縱容自己的女友重點攻擊我，散播關於我的謠言，並且縱容自己的女友在已知我抑鬱症發作極度脆弱的時候攻擊我，導致我病情加重，反覆崩潰。

我不怪h，她和我一樣，也才19歲，也是受害者，她曾對我説過她知道徐天華傷害了很多女孩，是慣y了。可能是徐天華一貫愛用的斷章取義和推卸責任吧，我甚至都能想到徐天華對h用了怎樣的話術和哄騙，她才會這樣對待我。

我不希望再有別的女孩被他傷害和欺騙了，尤其是他還喜歡我和h這種年齡小的。