黑龍江嫩江12條干支流超警　水利部部署防禦及整改工作

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-24 14:00

黑龍江、吉林、內蒙古東部等地部分地區本月以來降水明顯偏多，其中黑龍江、嫩江已有12條干支流超警戒水位，嫩江更出現今年第1號洪水，屬今年主要江河首次發生編號洪水。據澎湃新聞報道，國家防總副總指揮、水利部部長李國英周三（23日）主持召開專題會商會，研究部署了黑龍江、嫩江洪水防禦和防汛隱患、薄弱環節整改工作。

李國英會上強調，要緊盯雨情水情汛情，滾動精準預報監測，及時將成果通報洪水影響地區和相關部門，並提出防範應對意見，為抗洪搶險提供決策支持；就可能發生超警、超保、超歷史洪水的河段，要準確掌握受影響區域人員情況，及時轉移危險區群眾等；要加大對地方巡查防守的督促指導力度，按預報監測情況提前採取堤防加固措施，發現險情及時有效處置；要加強嫩江尼爾基水庫的科學精細調度，充分發揮攔洪削峰作用，減輕下游防洪壓力，同時做好水庫自身及下游堤防的巡查防守，預置搶險力量和物資，保障工程安全。

李又指，北方地區目前要以海河流域、松花江流域、黃河上中游地區為重點目標，進一步梳理防汛薄弱環節和問題隱患，細化工作方案和任務分工，逐項落實整改措施，在洪水來臨前切實消除防汛安全隱患。同時，要逐流域超前滾動會商研判，逐流域做好預報、預警、預演、預案工作，逐流域進行技術指導和工作督導，逐流域強化責任落實，確保防汛安全。

黑龍江等地部分地區本月以來降水明顯偏多。圖為大興安嶺部分地區遭遇內澇。 （龍江氣象）

受持續降水影響，截至周一（21日）下午4時，黑龍江上游、嫩江上游共有12條干支流發生超警戒水位洪水，其中4條河流超保證水位，黑龍江上游幹流洛古河江段、甘河超歷史水位。另一方面，嫩江尼爾基水庫當日下午2時入庫流量達每秒4160立方米，編號為「嫩江2021年第1號洪水」。周二（22日）下午3時，國家防總將防汛Ⅳ級應急響應提升至Ⅲ級，水利部啟動水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，黑龍江省人民政府防汛抗旱指揮部並於周二上午8時將防汛應急響應提升至Ⅱ級。

據黑龍江省氣象局預報，預計周三至周五（25日）黑龍江境內流域多陣雨、雷陣雨天氣，黑龍江境外流域有小雨，松花江、嫩江流域天氣晴好；周六（26日）至下周三（30日）黑龍江、嫩江、松花江各流域多陣雨、雷陣雨天氣，其中周六至下周一（28日）黑龍江境外流域有小到中雨，局地中到大雨；下周二（29日）布列亞河流域有中到大雨，局地大到暴雨。另外水利部門預測，嫩江干流同盟至江橋段將於周三至下周日（27日）先後出峰，洪峰水位接近或超過警戒水位。