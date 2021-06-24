中共建黨百年｜天津慶典以《東方紅》為主打　多首毛時代紅歌上榜

撰文： 關岭 最後更新日期： 2021-06-24 16:00

在中共建黨百年曆史中，不同的時代有不同的歌曲，毛澤東時代唱《東方紅》，鄧小平時代唱《春天的故事》，之後有《走進新時代》……

《東方紅》是歌頌中共開國領袖毛澤東的代表性歌曲。（視覺中國）

為慶祝中共建黨100周年，中國文化和旅遊部在全國組織開展「唱支山歌給黨聽」大家唱活動，這項活動持續2021年全年。文化和旅遊部網站發佈的「唱支山歌給黨聽」大家唱推薦歌曲100首顯示，分別歌頌毛澤東、鄧小平、江澤民的三首紅歌《東方紅》《春天的故事》《走進新時代》同時入選。

《東方紅》誕生於1940年代，曾被選為中共開國大典背景音樂。1957年，由編鐘演奏的《東方紅》被定為中國官方廣播電台中央人民廣播電台的開始曲。

2009年中共建政60周年時，《東方紅》入選100首愛國歌曲。2019年建政70周年，中共官方再次推薦100首優秀歌曲，但《東方紅》落選。同一年，中央人民廣播電台的開始曲也棄用《東方紅》。

2021年6月19日，中國青年網絡音樂節部分節目單。（微博@共青團中央）

同樣為了慶祝中共建黨100周年，6月19日，「青春向黨」中國青年網絡音樂節在天津大劇院和30餘個網路直播平台同步唱響。這場活動由共青團中央宣傳部指導，共青團天津市委等聯合主辦，司馬南等人主持。

共青團中央微信發佈的中國青年網絡音樂節節目單顯示，《東方紅》和另外一首歌頌毛澤東的歌曲《太陽最紅毛主席最親》入選，《紅星歌》《十送紅軍》《我們走在大路上》《翻身農奴把歌唱》等毛時代紅歌也入選。以致有人説，整場演出「含毛量」爆表。

主辦方宣佈，這場「史無前例的紅色青年音樂嘉年華，用黨的經典歌曲慶祝黨的100周年生日，致敬一代代共產黨人」。不過，值得注意的是，中國改革開放標誌性歌曲《春天的故事》和《走進新時代》卻沒有入選節目單。

《春天的故事》是歌頌鄧小平的歌曲。1992年，鄧小平南巡後，中國作家蔣開儒從中國多家報紙轉載的《東方風來滿眼春》這篇報道受啓發，寫出《春天的故事》。1994年在中國中央電視台首播。1997年又成為文獻紀錄片《鄧小平》的主題歌，並登上央視春晚。很快，這首《春天的故事》便傳遍中國。

1997年2月鄧小平逝世後，國內外高度關注中共能否堅持走鄧小平路線。同年5月，江澤民號召全黨「高舉鄧小平建設有中國特色社會主義理論偉大旗幟」。「這句話讓我覺得改革開放會繼續下去，春天的故事會繼續下去。」蔣開儒於是寫成《走進新時代》，向同年召開的中共十五大獻禮。