蒙古播放《中國發展之路》　趙立堅：歡迎更多外媒積極報道中國

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-06-24 21:00

蒙古國第二電視頻道出品的紀錄片《中國發展之路》首播，還將陸續在國內外推廣播放。

官方新華社6月20日消息説，蒙古國第二電視頻道出品的紀錄片《中國發展之路》19日在該頻道成功首播，反響熱烈。

這部蒙古國製作的《中國發展之路》紀錄片，以高速公路、高鐵、5G、扶貧為線索，結合對蒙古國相關行業代表的深度訪談和大量數據視頻資料，展示了中國在基礎設施建設、科技創新、改善民生、推動人類命運共同體建設等方面取得的巨大成就。

2021年6月23日，趙立堅主持記者會時評價了蒙古國出品的紀錄片《中國發展之路》。（Twitter@趙立堅）

蒙古國第二電視頻道主任恩赫·圖雅表示：「中國的快速發展和獨特的發展道路已經引起了全世界的關注。以「路」為切入點，通過考察中國的道路、鐵路、信息通信道路和民生發展道路，從蒙古的角度解讀中國的發展。蒙中兩國有着悠久的友好合作歷史，中國長期以來一直大力幫助和支持蒙古的發展。我們將繼續開展相關創作，促進兩國人民世代友好。」

外交部於6月23日的例行記者會上，官媒《中國日報》記者提問説：「據報道，蒙古國第二電視台製作的紀錄片《中國的發展之路》日前在蒙首播，引發熱烈反響。該片以蒙方視角對中國特色發展道路和發展成就進行解讀，全方位呈現中國『新時代、新變化』，展現中國共產黨成立百年來帶領中國人民走過的艱辛而偉大的歷程。中方對此有何評論？」

蒙古在中國爆發疫情時逆流訪華，捐贈30,000只活羊，已分發完畢：

趙立堅首先表示：「謝謝你對此事的關注。我們對蒙方全面、客觀看待中國發展表示讚賞。」

「中國取得世人矚目的發展成就，是因為我們找到了一條正確的發展道路，即中國共產黨領導的中國特色社會主義道路。這條道路符合中國國情，順應時代潮流，得到中國人民的衷心擁護，也日益受到世界上越來越多國家的理解和認同。」

中國基礎設施建設進展迅猛，高鐵項目尤其引起舉世矚目（點擊大圖瀏覽）：

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趙立堅認為：「此次蒙方製作的紀錄片就是一個很好的例證。我們也歡迎更多秉持客觀公正立場的外國媒體關注中國，積極報道中國。」

從中國官媒央視視頻中，可以找到一隻偷偷溜走的羊（請點擊看大圖）：

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趙立堅強調説：「中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國在實現自身發展的同時，將繼續為世界的和平與發展注入更多正能量，給包括蒙古在內的世界各國帶來新的發展機遇。中蒙是山水相連的友好鄰邦和全面戰略伙伴。中方願同蒙方一道，推動中蒙關係不斷走深走實，更好地造福兩國人民。」

新華社消息説，這部紀錄片將於近期在蒙古及多個國家播出。