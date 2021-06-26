2022北京冬奧｜冬奧村居住區建成完工　交付組委會使用

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-26 14:53

北京冬奧村居住區全面建成完工，並於周六（6月26日）正式交付予北京冬奧組委使用。

北京冬奧村客房內的無障礙設施。（北京市重大項目辦）

據《新京報》消息，北京冬奧村分為居住區和運行區兩部分，其中主要承擔代表團註冊、辦公、安保、禮賓等功能的運行區已於今年5月31日完工並交付北京冬奧組委。

北京市重大項目辦城區場館建設處處長黃暉介紹指，在2022北京冬奧會比賽期間，冬奧村居住區將為各國運動員及隨隊官員提供住宿、餐飲、醫療等保障服務，可提供2338個床位。冬奧會結束後，居住區將轉換為北京市人才公租房，面向符合首都城市戰略定位的人才配租。

在居住區設計方面，北京冬奧村為了體現「綠色辦奧」，引入了「健康建築」WELL金級認證標準。據悉，「健康建築」是近年來國際上最新提出的居住理念，分10大體系、112項標準，包括空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神和社區等，為運動員營造更加舒適的居住環境。

冬奧會結束後，居住區將轉換為北京市人才公租房，面向符合首都城市戰略定位的人才配租。（北京市重大項目辦）

與此同時，居住區全部通過綠色建築三星級認證。綜合診所通常是能耗較高的建築，北京冬奧村按照德國被動房建築標準及中國超低能耗建築標準，將綜合診所打造成了冬奧會「最節能建築」。

此外，為了方便冬殘奧會運動員的行動，北京冬奧村在無障礙設施方面亦有突破。運動員可無障礙通行至各功能服務區域，室外園區三個出入口均為無障礙出入口，園區導覽圖中也會註明無障礙遊覽路線。環形無障礙路徑連接到每棟住宅樓，所有道路均不設置台階，地面不採用嵌草磚、小料石等不便於輪椅通行的材料。而室內家具的位置方便乘輪椅運動員使用，扶手、開關等高度和样式方便一個手指操作，無需抓握。

據了解，在比賽期間，冬殘奧會運動員還可通過無障礙智慧服務平台的手機App進行村內無障礙路線導航、查看無障礙設施使用狀況並進行預約。客房內，還可通過手機App或智能控制面板實現對燈具、空調、窗簾的控制。