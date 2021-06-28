白鶴灘水電站正式投產　總裝機容量1600萬千瓦全球僅次三峽

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-28 13:30

6月28日6時55分左右，金沙江白鶴灘水電站首批機組完成了72小時帶負荷連續試運行，並於今日正式投產發電。

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據官方央視新聞報道，白鶴灘水電站共安裝16台單機容量100萬千瓦水輪發電機組，這是目前世界上單機容量最大的水電機組。據了解，首批機組投產後發出的電力將主要送往江蘇、浙江，助力長三角地區經濟發展。

三峽集團白鶴灘工程建設部主任汪志林表示，這麼龐大的機組，轉輪每轉一圈可發電約150度，相當於一個普通家庭一個月的用電量。單台機組每分鐘就能發電近1.7萬度。

白鶴灘水電站位於位於金沙江下游四川省寧南縣和雲南省巧家縣境內，電站總裝機容量1,600萬千瓦，僅次於三峽工程，位居世界第二；多年平均發電量624.43億千瓦時，全部機組將於2022年7月實現投產發電。

東方電機副總經理尹國軍表示，整個轉動部件超過2,600噸。組裝以後運行實現了「零配重」，一次啓動就達到了精品的要求，實現了百萬機組高品質的夢想。

哈爾濱電氣集團有限公司黨委副書記、總經理吳偉章指出，由於中國有了100萬的機組技術，把整個產業鏈全帶動起來了，包括加工設備的設備機牀，還有原材料、配套件等等。白鶴灘機組的投運，標誌着中國在水電發電設備的技術達到世界先進水平，將來中國家做大的這種工程的時候，技術完全掌握在自己手裏。

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據測算，白鶴灘水電站投產後，每年可節約標煤約1,968萬噸，減少排放二氧化碳5,160萬噸、二氧化硫17萬噸。屆時，白鶴灘水電站將與三峽工程、葛洲壩工程，以及金沙江烏東德、溪洛渡、向家壩水電站一起，構成世界最大的清潔能源走廊。

中國三峽集團副總經理范夏夏表示，電站投產後，年發電量將達到600億千瓦時，為長三角地區提供源源不斷的清潔能源，是集發電、防汛、航運、環保等綜合效益於一身的國家戰略工程。

白鶴灘水電站在建設運行期間，不僅改善了電站周邊地區交通、通訊等基礎設施條件，電站建設高峯期為當地增加就業約8萬人；全部機組投產後，每年可貢獻工業增加值約155億元人民幣，為地方增加財政收入29億元，成為促進地方經濟社會發展的動力引擎。