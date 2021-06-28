解放軍殲20紅日下飛向長空　「王海大隊」完成釣魚島空中維權任務

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-06-28 19:30

在列裝解放軍空軍多支部隊後，中國殲-20便頻繁出鏡。日前，官方央視曝光了一組殲-20與紅日同框的震撼照，引發外界關注。

6月27日，央視《國防軍事》頻道曝光了一組殲-20與壯美紅日的同框照。畫面中，新型殲-20在紅日映射下飛向長空。

與此同時，央視還報道了在韓戰戰場上打出赫赫威名的「王海大隊」最新畫面。報道稱，自「王海大隊」裝備殲-20以來，正加速培養年輕飛行員。畫面中公開了殲-20更多畫面，同時「王海大隊」的殲-20飛行員也分別接受了採訪。

報道還稱，「王海大隊」先後完成釣魚島空中維權、東海防空識別區常態化管控等重大任務。

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此前6月18日，解放軍空軍新聞發言人表示，中共中央軍委授予「強軍先鋒飛行大隊」榮譽稱號的空軍航空兵某旅飛行一大隊，在練兵備戰中飛上了殲-20戰機。

據報道，「強軍先鋒飛行大隊」所在部隊的前身，是中共締造的第一支空中作戰力量。他們的第一代飛行員，從中共創辦的第一所航空學校——東北老航校飛向藍天、飛向戰場，在抗美援朝空戰和國土防空作戰中屢立戰功，取得擊落擊傷敵機92架戰績。

據悉，殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。預警機最大監視距離對隱形戰鬥機只有120公里，隱身戰機可以在非常近的距離上對預警機發起攻擊。