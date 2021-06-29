超越毛澤東、數倍於江胡　習近平「官編著作」數量創紀錄

撰文： 呼延朔 最後更新日期： 2021-06-29 17:00

6月27日，慶祝中共成立100周年活動新聞中心舉辦首場新聞發佈會，介紹「新時代黨史和文獻工作」。 中共中央黨史和文獻研究院院長曲青山在發佈會上稱，該院組建的一項基本、主要職責職能，就是編輯、翻譯習近平的著作，「幾年來，我們共編輯習近平總書記的重要著作66本。其中，中央黨史和文獻研究院建院以來，也就是2018年3月以來，我們編輯出版了41本。」

《習近平談治國理政》已被翻譯為多種語言版本，在多個國家出版發行。（新華社）

中央黨史和文獻研究院於2018年成立，由中央黨史研究室、中央文獻研究室和中央編譯局職責整合，首任院長便是曲青山。在《深化黨和國家機構改革方案》中，明確該院的主要職責為「研究馬克思主義基本理論、馬克思主義中國化及其主要代表人物，研究習近平新時代中國特色社會主義思想，研究中國共產黨歷史，編輯編譯馬克思主義經典作家重要文獻、黨和國家重要文獻、主要領導人著作，徵集整理重要黨史文獻資料等。」

而由前述曲青山的表述，可知在「官編著作」這一範疇內，習近平已經創下新的紀錄，即在中共官方編輯出版的權威著作數量上，已大幅超越毛澤東。

中共中央黨史和文獻研究院官方網站設有「成果總庫」頻道，內中又有「黨和國家領導人著作」欄目。查閲該欄目發現，毛澤東著作共有22本，包含《毛澤東選集》一到四卷、《毛澤東軍事文集》一到六卷、《毛澤東同志論黨的作風和黨的組織》、《毛澤東農村調查文集》、《毛澤東新聞工作文選》等。

鄧小平著作則有10本，分別為《鄧小平文選》一到三卷、《鄧小平同志論改革開放》、《鄧小平同志論堅持四項基本原則反對資產階級自由化》、《鄧小平關於建設有中國特色社會主義的論述專題摘編》等。

江澤民著作有8本，分別為《江澤民文選》一到三卷、《論科學技術》、《論社會主義市場經濟》、《論「三個代表」》、《論黨的建設》等。

胡錦濤著作有4本，分別為《胡錦濤文選》一到三卷，及《論構建社會主義和諧社會》。

習近平著作中現有21本，絕大多數是2018年機構改革前出版，分別為《習近平談治國理政》、《習近平關於社會主義文化建設論述摘編》、《習近平關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭論述摘編》、《習近平關於全面依法治國論述摘編》、《做焦裕祿式的縣委書記》、《習近平關於全面建成小康社會論述摘編》等。

機構改革後出版的十餘本習近平著作則羅列在該院官網的「圖書出版」頻道內。其中中央文獻出版社出版的有《習近平關於網絡強國論述摘編》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》、《論黨的宣傳思想工作》、《習近平關於統籌疫情防控和經濟社會發展重要論述選編》、《論堅持推動構建人類命運共同體》等。中央編譯出版社出版有《論堅持推動構建人類命運共同體》日文版、英文版及法文版。

而研究院官方網站上所列習近平著作，所以少於曲青山的表述，原因應是曲將書目的所有分冊一併包含在內，例如《習近平談治國理政》分為三卷，《習近平新時代中國特色社會主義思想學習論叢》也分為一到五輯。不過即便如此，習近平著作的數量也已大幅超越毛澤東，且數倍於江澤民和胡錦濤，預計未來這個數量還可能進一步增加。