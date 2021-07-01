中共建黨百年｜慶祝大會今早在天安門廣場舉行　習近平將發表講話

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-01 06:05

慶祝中國共產黨成立100周年大會今日（7月1日）上午8時在北京天安門廣場舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將發表重要講話。《香港01》將全程直播。 香港特區行政長官林鄭月娥、澳門特區行政長官賀一誠亦應邀到北京出席慶祝活動。

從佈置會場歷時一個多月來看，百年黨慶大會的規模或將史無前例，預計有戰機飛行表演助陣。此前的綜合演練顯示，超過1.4萬人參加演練及現場保障工作。空中演練當中包括有直升機「100」隊型、殲20戰機編隊等。

慶祝大會空中演練圖輯：

從中共建政後至今，慶祝建黨大會已舉行七次，前六次均為建黨逢十周年，最後一次是2016年建黨95周年。唯一的例外是1971年建黨50周年時沒有舉行慶祝大會。

今次是中共歷史上首次在天安門廣場舉行黨慶大會。1951年建黨30周年慶祝大會在北京先農壇體育場舉行。1959年北京人民大會堂建成，此後歷次黨慶大會均在人民大會堂舉行。從慶祝大會參加人數來看，建黨30周年慶祝大會四萬多人參加，建黨40、60、70周年大會均有一萬多人參加。進入新世紀以後，建黨80、90周年大會參加人數銳減，出席人數均為六千多人，建黨95周年大會約三千人參加。

公開資料顯示，天安門廣場可容納100萬人舉行集會。為配合慶祝活動，天安門地區管理委員會早前已宣布，天安門廣場於6月23日至7月1日暫停開放。中共中央宣傳部早前宣布，習近平將在慶祝大會發表講話，但不會舉行閱兵。

「七一勳章」頒授儀式及文藝晚會圖輯：

+ 9 + 9 + 9

中共中央對外聯絡部副部長郭業洲表示，截至6月27日，一共收到1300多封祝賀中國共產黨成立100周年的賀電函，致賀人包括150多位國家元首、政府首腦，200多位政黨的主要領導人。