美國民調：近7成受訪者對中國看法負面　日本負評率高達近9成

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-07-01 17:20

美國一間民調機構和智庫機構最新民調稱，全球17個經濟體中，近70%的受訪者對中國持負面看法。

法國國際廣播電台RFI7月1日報道指，美國皮尤中心6月30日公佈上述調查結果，該中心今年2月至3月在歐洲、北美及亞太地區進行調查，了解民眾對中國的看法。

調查涉及的經濟體包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、新西蘭、新加坡、韓國與台灣。

日本近期頻繁涉及台灣、新疆、香港等諸多與中國有關的話題，中日關係持續惡化。（Reuters）

調查結果顯示，在17位受訪民眾中，有15位認為中國政府「不尊重人民個人自由」。在美國，高達90%的受訪者認為北京「不尊重個人自由」，瑞典這一數字高達95%，韓國、澳洲及荷蘭分別為92%、91%、91%，台灣為83%。

報道稱，根據調查，69%的受訪者都對中國持負面看法，日本對中國的負面看法最高，高達88%，瑞典80%，澳洲78%，韓國77%，美國76%，台灣69%，希臘和新加坡比率最低，分別為42%和34%。

對於是否信任中共領導人習近平處理全球事務，瑞典、日本的不信任程度最高，為86%，韓國為84%，美國和澳洲分別為82%，台灣為68%，新加坡受訪民眾對習近平信任程度為70%。

文章稱，「中共黨慶大會，數以萬計的中國人和數百名外國外交官和記者被邀請參加，但儀式的內容，任何官方信息都沒有被透露。」「他們要被安排酒店住宿，還要接受新冠核酸檢測，如果是中國人，至少還要在之前十五天沒有離開過首都。」

此外，報道指，連日來北京天安門周邊安保升級，核心區域封鎖，有軍機在北京上空彩排，RFI認為這顯示出「軍隊一直在共產黨的控制之下。」

對於美國皮尤中心通過17位受訪民眾所進行民調，所採訪的全球17個經濟體中，大致可歸類為已發展地區，其中超過一半的經濟體都長期與中國關係欠佳。