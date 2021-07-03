廣東疫情｜連續10日本土零新增　廣州戲院等娛樂場所將限流開放

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-07-03 10:01

廣東省自5月21日以來發生3宗不同本土疫情，即廣州「5．21」，深圳「5．21」和深圳東莞「6．14」疫情。均與境外輸入相關。其中，2宗疫情為Delta變異毒株、1宗為Alpha變異毒株。 截至昨日（7月2日）20時，廣東省本土無新增新冠肺炎感染者報告，已連續10天零新增。同日，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組人員全部撤離。

廣州疫情防控指揮部亦發布通告稱，廣州市本輪疫情得到有效控制，疫情防控進入常態化階段，將嚴格有序開放公共場所。其中密閉娛樂場所（電影院、劇院、歌舞娛樂場所（KTV）、上網服務場所等）、旅遊景區密閉室內部分、室內體育場館在落實預約、錯峰等措施基礎上，按最大接待能力的75%實行限流。

通告又要求，商場、超市等其他商業場所落實亮（掃）碼查驗、測溫、戴口罩等措施。餐飲場所堂食不同餐桌間顧客就坐後最小距離不小於1米，消費者非就餐時刻佩戴口罩。提倡無接觸支付。

廣州還將組織學校復學復課。各級各類學校（含幼兒園）在做好各項防控措施的基礎上，有序逐步恢復線下教學。

在出行方面，廣州今日（7月3日）零時起取消離穗、出省核酸檢測陰性證明要求。公路、鐵路、民航、港口碼頭等交通站場要加強人流引導，避免人員集聚。