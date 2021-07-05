航天投資董事長謀求不成毆打院士　曾任香港航天科技集團副總裁

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-07-05 19:30

中國航天投資控股有限公司董事長張陶因謀求推薦不成，遷怒毆打國際宇航科學院兩名院士，令二人分別肋骨骨折、脊椎骨折。 中國航天科技集團昨日（4日）公布，即日起對張陶作出停職並配合調查的決定。事後，張陶的身份背景也隨之曝光。

《新京報》今日（5日）報道，張陶是中國航天投資控股有限公司（簡稱航天投資）董事長、經理、黨委書記，其所任職的航天投資控股有限公司成立於2006年，主要從事產業孵化、資本運作、戰略併購、投資融資等業務，涉足衛星應用、航天特種裝備製造等領域，控股股東為中國航天科技集團有限公司。

其中，航天投資重點在航天技術應用領域開展投資，但也兼顧其他熱門領域，目前其共投資了12個項目，包括北京石墨烯技術研究院、上航電力、神州智慧、亞太衛星寬帶、江南造船、央廣視訊等。

張陶打人過程曝光（點擊大圖瀏覽）：

+ 4 + 4 + 4

在航天投資官網顯示，該公司成立於2006年12月，2008年3月正式運營。該公司註冊資本120億（人民幣，下同），管理資金規模2240億，履行中國航天科技集團有限公司賦予的產業孵化、資源整合、戰略併購、投資融資等職能。

據企查查資料顯示，張陶於1964年出生，擁有研究生學歷、博士學位，正高級研究員。他曾任中國航天工業總公司計劃局經濟合作處處長，中國航天科技集團公司計劃經營部經濟技術合作貿易處處長、經營投資部副部長，香港航天科技國際集團有限公司規劃開發部總經理、執行董事、副總裁、黨委委員，香港航科技術開發有限公司董事長、總經理等職務。

2007 年 12 月，張陶擔任航天投資董事、總經理兼黨委副書記，至2019年5月成為航天投資控股有限公司董事長。此外，張陶亦於多間公司任職高層，包括北京神舟航天軟件技術有限公司董事、航天產業投資基金管理(北京)有限公司副董事長、深圳市航天高科投資管理有限公司董事、航天高新（蘇州）創業投資有限公司董事等。

據《中國新聞周刊》報道，今年6月6日，張陶為申報國際宇航科學院院士資格，邀請85歲的吳美蓉院士及55歲的王晉年院士至航天投資控股有限公司訪問，在匯報了相關工作後，因為對方拒絕推薦自己成為國際宇航科學院院士，於是向兩人大打出手。