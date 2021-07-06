神舟十二號｜航天員尿液提純變飲用水　實現空間站水資源循環利用

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-07-06 10:27

6月17日，神舟十二號載人飛船發射升空，三名航天員開啟三個月的太空之旅。面對太空中資源稀缺、從地球運送物資成本高昂的情況，航天員的生活用水從何而來呢？ 據悉，環控生保技術就可有效緩解地面補給的壓力，是空間站長期在軌運行的關鍵技術。該技術通過將尿液提純，變成可飲用的水，實現了空間站水資源的循環再利用。

據「中國航天科工」微信公眾號消息，根據當前國際航天平均運載成本，1千克物體的發射成本約為14萬元（人民幣，下同）至35萬元不等。因此，為了降低空間站的運營成本，為航天員提供清潔的供水來源，中國航天科工二院206所科研團隊研製出環控生保尿處理子系統和水處理淨化器。

目前，空間站環控生保尿處理子系統已順利完成首次尿液回收，實現了空間站水資源的在軌循環利用。截至7月2日，環控生保尿處理子系統已處理尿液66升尿液，產生的蒸餾水各項指標均滿足使用要求。

那麼，環控生保尿處理子系統和水處理淨化器是如何運作的？據了解，該系統採用蒸汽壓縮蒸餾技術將預處理後的尿液進行旋轉蒸餾，收集到的水蒸氣冷凝後形成蒸餾水，然後將蒸餾水輸出給水處理子系統進行深度淨化處理，從而將尿液中的水分提取利用。

尿處理子系統能夠從6升尿液中提取出5升蒸餾水，最大產水速率為2.5升每小時，蒸餾水經過尿處理子系統淨化後的再生水，滿足並超出國家《生活飲用水衛生標準》及《航天員飲用水衛生標準》相關要求，可滿足在空間站中長期作業的航天員飲用、清潔、制氧等用途。

因此，環控生保尿處理子系統不僅實現空間站水資源循環利用，減輕了貨運飛船的載荷負擔，降低空間站的運營成本，亦實現了從「尿」中取「水」，填補了國內多項技術的空白。