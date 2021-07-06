甘肅玉門建造逾百座導彈發射井？　官媒闢謠：風力發電機基座

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-06 17:01

美媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）日前引述美國加州的「詹姆斯．馬丁不擴散研究中心」（JMCNS）的研究報告，依據商業衛星圖像判定，中國正在甘肅省玉門市附近的沙漠地區，建造多達119座洲際彈道導彈（ICBM）發射井。 新華社旗下媒體《參考消息》在7月6日刊出報道反駁，稱所謂的導彈發射井，其實是當地正在興建的風力發電機基座。

華盛頓郵報日前指出，中國在甘肅省玉門市附近建造119座導彈發射井，旨在增強對美國的核打擊能力。（參考消息）

JMCNS中心主任劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，這種大規模的建造表明，中國正在試圖強化其和威懾能力，而這個項目的規模龐大到令人難以置信。他也認為，這些發射井是專為東風41洲際彈道導彈設計的，它可以攜帶多枚彈頭，打擊9300英里遠的目標，而美國也處於其射成範圍內。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）其後亦稱，相關報道與其他事態發展表明，中國的核武庫增長速度極快，超過先前預估水平，這起事件令人擔憂，也引發對中國的強烈質疑。

圖為華盛頓郵報指稱中國在玉門市附近建造的導彈發射井。（參考消息）

但《參考消息》報道指出，《華盛頓郵報》公布的第一張圖片，右側有一行字明確寫着「甘肅玉門風力發電場」（YUMEN GANSU WINDFARM)。報道認為，美國的研究人員和《華盛頓郵報》似乎有意忽視這一點。此外，報道稱許多外國網民有通過地圖軟件搜索經緯度過標後，發現美媒報道所稱的導彈發射井，其實就是風力發電廠，質疑為何導彈發射井會建設得距離風力發電廠如此之近。

玉門市政府發布一張當地政府考察風力發電廠基座的照片。（玉門市政府）

《參考消息》續指，玉門市政府有在官網發布上一篇當地領導視察工地的情況，其中一張配圖從高空看，可見到風力發電機的基座確實與導彈發射井神似。但報道強調，洲際彈道導彈必須廣泛、分散的分佈，才能避免被敵方一擊破壞，這個道理中國政府不可能不知道。

事實上，軍事學者宋忠平此前已在受訪時指出，使用地下發射井的方式發射導彈是冷戰時期的作法，但當今都強調激動發射。美國和俄羅斯都有冷戰時期遺留的大量發射井，中國彼時沒有部署如此多數量，現今也不可能選擇這種「最笨拙」的方式，在一個區域集中建設百餘座導彈發射井，既不現實也不必要。