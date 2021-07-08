全球首條｜時速140公里中低速磁浮列車在湖南上線運營

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-08 11:34

中國磁浮技術再有新進展，全球首條時速140公里中低速磁浮列車在湖南長沙上線運營。

微信公眾號「中國中車」7月7日發布消息稱，長沙磁浮快線提速運營啟動儀式日前在湖南磁浮公司車輛段舉行。

至此，長沙磁浮快線單程運行時間由原19分40秒進一步縮短，即110公里每小時磁浮列車單程運行時間為17分鐘，140公里每小時磁浮列車單程運行時間為16分鐘，行車間隔也由原11分40秒縮短至10分鐘。

這是繼中國磁浮技術實現從實驗室到商業運營後，在技術領域取得的又一突破性成果，也是世界上首條按140公里每小時投入商業運營的中低速磁浮線路。

據悉，中車株機公司投入優質資源，連續130多個日夜，完成磁浮列車的改造升級。此次提速有多個重要意義，首先是縮短了長沙磁浮快線運行時間，使得乘客出行更加快速、便捷。

其次，對常導短定子制式磁浮交通來說，是一個質的飛躍，實現多方面技術突破。一是懸浮控制方面，常導短定子制式的磁浮列車在多種路況下實現時速140公里的懸浮穩定性；二是接觸軌授流方面，在中低速磁浮交通領域，接觸軌的適用時速從100公里提升至140公里，首次在側部授流接觸軌系統中採用全線無縫化處理來優化靴軌之間的關係，提高了接觸軌授流的穩定性。

第三，中低速磁浮提速至140公里每小時後，應用市場更加廣泛。中低速磁浮因為其環保、無噪音，能夠滿足高架的條件，從而具有建設成本低的優勢。此次提速至140公里每小時之後，更適合作為主城區與衛星城之間中長距離站間距的軌道交通線路，也更具備與輪軌制式的競爭優勢。這一過程中的經驗積累及技術儲備為更高速度磁浮交通技術的突破打下基礎。

長沙磁浮快線線路圖。（微信＠軌道世界）

據悉，長沙磁浮快線是湖南省構建中國中部空鐵一體化綜合交通樞紐、促進世界磁浮技術發展和實現磁浮技術工程化、產業化的重大自主創新項目，也是中國首條完全擁有自主知識產權的磁浮商業運營示範項目。

項目連接高鐵（長沙火車南站）與航空（長沙黃花國家機場），位於湖南省長沙市雨花區、長沙縣境內，線路全長18.55千米，設磁浮高鐵站、磁浮㮾梨站、磁浮機場站共三座車站及車輛段綜合基地一處，總投資42.9億元人民幣。