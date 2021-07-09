日媒發布新冠疫情復甦指數　大陸居榜首　香港排20台灣包底三地

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-09 17:20

日媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）7月7日發布最新的「新冠疫情復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），針對全球超過120個國家和地區的染疫管理、疫苗施打情形與社會流動性進行評比排名，中國大陸高居榜首，台灣則排名第83名。

日經亞洲發布「新冠疫情復甦指數」，針對全球超過120個國家和地區進行評比，中國大陸拿下榜首。（Twitter@ Nikkei Asia）

《日經亞洲》報道，該指數為每個月底針對120多個國家和地區進行評比排名，以染疫管理、疫苗施打情形與社會流動性三大指標評分，各指標下共有9個子項目作為評分標準，計算分數0分至90分。

其中染疫管理的子項目有「確診新冠病例與高峰病例數」、「人均確診病例數」及「病例篩檢」;疫苗施打情形有「人均接種疫苗總劑量」、「人均接種的新疫苗劑量」及「至少接種一劑的人數比例」;社會流動性則有「社區流動」、「牛津嚴格指數」（Oxford stringency index，牛津大學用以衡量疫情造成學校、工作場所關閉和旅遊禁令的指數）及「飛行活動」。

該項指數的數據來源包括Our World in Data、Google人潮流動報告（Google COVID-19 Community Reports）以及牛津COVID-19政府響應追蹤系統（Oxford COVID-19 Government Response Tracker）等。

該項評比中，中國以76.5分的總分高居榜首，馬爾他（76.0）及波蘭（69.0）居於二、三名，美國以60.5分排名第27名，而台灣則僅有43.0分，居於第83名。