中國製造｜德報告：中國首次超越德國　成為全球機械出口冠軍

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-09 12:48

據內地觀察者網譯介，德國機械設備製造業聯合會（VDMA）最新研究指出，2020年，中國首次超越機械製造大國德國，成為全球機械設備出口冠軍。

據德國《世界報》7月7日消息，VDMA最新報告數據顯示，2020年全球機械貿易總額約為1.05萬億歐元，由於疫情，這一總銷量比一年前減少了近10%。其中，中國的機械設備出口額約為1,650億歐元，對應全球約15.8%的市場份額。德國的機械設備出口額約為1,620億歐元，對應的市場份額為15.5%。

報道指出，這意味在機械設備製造領域，中國出口額首次領先於德國。相比之下，在2019年，德國出口額還仍領先於中國約1.4個百分點。

另外，VDMA的報告還顯示，與中國相比，其他主要機械出口國在全球機械貿易中的份額呈下降趨勢，不過排名並未發生變化。例如，美國以9.1%的市場份額繼續位居第三，其後是日本，不到8.6%，以及市場份額約為6.7%的意大利。

對於中國成為「新出口冠軍」，VDMA外貿主管阿克曼（Ulrich Ackermann）表示，這並不令人驚訝。「中國多年來一直是世界上最大的機械製造商，」阿克曼說，事實上，中國去年9,240億歐元的機械設備總銷售額，幾乎等於美國、德國、日本和意大利的總和，「因此，中國成為對外機械貿易的領跑者只是時間問題。」

VDMA的研究還分析了出現這一變化的原因。阿克曼表示，「疫情為中國機械出口的崛起注入強大推動力」，因為中國雖然很早就受到了疫情影響，但疫情持續時間短，受到影響的時間也就很短，相較之下，歐洲銷售市場則因疫情遭受了嚴重挫折。不過，阿克曼也認為，歐盟經濟的復甦應該能夠確保德國的機械出口在今年有所增長，並使其「重回榜首」。

VDMA還指出，中國機械產品的出口不再只流向非洲和亞洲的新興市場國家。即使在德國，中國現在也是其最大的外國供應國。而且，中國在許多領域都取得了重大進展，併成為德國的「強大競爭對手」。阿克曼表示，中國已經「發現標準化的重要性」，正在成為國際標準化的制定者。

不過，另一方面，VDMA的研究也認為，中國在一些領域仍落後於德國等國際競爭對手。「智能生產，即工業4.0，仍然是歐洲，尤其是德國機械製造商的一大優勢」，阿克曼說，因此德國在未來還有良好的出口機會。

與此同時，阿克曼強調，「儘管如此，要想應對中國製造的挑戰，我們必須提高自己的競爭力。」