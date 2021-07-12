YouTuber稱大馬警員專門勒索中國人　曾遭殃逾50次更被槍指威脅

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-12 15:42

一名住在馬來西亞的中國籍YouTuber於今年2月上傳影片，指控當地警員公然向旅居馬來西亞的中國人索賄，並指他曾遭勒索至少50次。 針對此事，當地警方稱並未接獲報案，呼籲這名YouTuber現身報案，向警方提供更多線索。

馬來西亞雪蘭莪州中部八打靈縣的梳邦再也警方表示，警方是在YouTube上發現一段於2月3日上傳的長約41分鐘的影片，男子在影片中指控馬來西亞警員專向中國人索賄，情況日益嚴重，男子更聲稱他已遭勒索至少50次。

在影片中，男子述說了數年前他和朋友遭警員勒索的事。當時他駕車從蒲種前往梳邦區，在路上遭警員攔下，其朋友因為無法出示證件，遭到警員故意刁難。警員聲稱「I can help you」（我可以幫助你），並索賄2000令吉（折合約3700港元），更聲稱可以帶男子往提款機提款。男子拒絕要求後又遭警員搜車，警員更以槍指向男子和其朋友作出恐嚇。

男子表示，他和朋友其後被警員送到蒲種一個警局，警員威脅要把他的朋友扣押，最後兩人屈服，將身上所有現金交出，（約800令吉，折合約1500港元），才獲放行。男子在影片慨嘆整個警局「沒有一個好警察」，「黑到一點法制都沒有」。

男子也表示，有一次因其私家車沒繳付路稅遭陸路交通局的官員勒索。男子又指控警方沒合理看待投訴，更對外籍人士無禮及爆粗等。男子呼籲大馬政府關注警隊貪污問題。

梳邦再也警方表示，警隊非常關注影片中提及的問題，一旦發現屬實，絕不包容犯錯的警員。若民眾面對類似情況，可聯絡警方，讓警方介入調查。