bilibili服務器一度出現故障　官方：耽誤大家看視頻了，對不起

周二（13日）晚，彈幕影片分享網站嗶哩嗶哩（bilibili，內地俗稱「B站」）因服務器發生故障，導致無法訪問。話題「B站崩了」還登上微博熱搜榜首，引發關注。

周三（14日）凌晨，B站官方致歉指，「現在服務已經陸續恢復正常。耽誤大家看視頻了，對不起！」



對於不少內地網民來講，睡覺之前看B站已經成為習慣性動作，但周二晚，B站卻因出現網頁、手機客戶端、電視版全端無法打開的情況，引起網民熱議。據悉，與此同時，二次元網站AcFun（A站）以及豆瓣亦出現「崩潰」的情況。

網民反應：

「小破站你怎麼了，振作起來呀，不要停止運轉，好多人晚上休息就靠你解悶兒呢，希望能趕快修好吧」。



「這麼多家一起崩，估計是某地機房或者云服務器出問題了」。



「為什麼啊？這種大規模的應該有外部原因」。



此外，亦有網民爆料稱B站此次故障是由大樓停電導致，「停電了，一樓到22樓」。無獨有偶，網絡上還一度傳出「B站機房發生火警導致伺服器全面損毀」的消息，對此「上海消防」回應稱，經了解，位於上海市政立路485號國正中心內的嗶哩嗶哩彈幕網B站（總部）未出現火情，未接到相關報警。具體情況以站方公布為準。

而對於今次故障，B站凌晨2時許在微博回應指，故障是因部分服務器機房發生故障所導致，技術團隊進行問題排查與修復後，服務已經陸續恢復正常。「耽誤大家看視頻了，對不起！」

B站回應。（微博@嗶哩嗶哩彈幕網）

值得關注的是，B站曾於2018年因「低俗內容」被內地官方下架整改一個月，在此之後B站更為嚴格地審核內容問題，惟2020年被官方以「掃黃打非」名義約談並立案行政處罰多次。