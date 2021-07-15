政策一小步｜上海浦東新區將打造社會主義現代化建設引領區

中共中央、國務院周四（15日）發布關於支持浦東新區高水平改革開放，打造社會主義現代化建設引領區的意見，就支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區，引領帶動上海「五個中心」建設，更好服務全國大局和帶動長三角一體化發展戰略實施提出多項意見。



意見指出，浦東新區的戰略定位是構建國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略鏈接，在長三角一體化發展中更好發揮龍頭輻射作用，目標是2035年浦東現代化經濟體系全面構建，現代化城區全面建成，現代化治理全面實現，城市發展能級和國際競爭力躍居世界前列；2050年浦東建設成為在全球具有強大吸引力、創造力、競爭力、影響力的城市重要承載區，城市治理能力和治理成效的全球典範。

意見提到，浦東新區要全力做強創新引擎，打造自主創新新高地，包括加快關鍵技術研發，加快建設張江綜合性國家科學中心，聚焦集成電路、生命科學、人工智能等領域，加快推進國家實驗室建設，佈局和建設一批國家工程研究中心、國家技術創新中心、國家臨床醫學研究中心等國家科技創新基地等；打造世界級創新產業集群，研究在浦東特定區域對符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業，自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅，同時依托長三角產業集群優勢，建立一批科技成果轉化中試孵化基地等；深化科技創新體制改革，優化創新創業生態環境，疏通基礎研究、應用研究和產業化雙向鏈接的快車道等。

意見又提到要深入推進高水平制度型開放，增創國際合作和競爭新優勢，包括推進中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區先行先試，更好發揮其「試驗田」作用，對標最高標準、最高水平，實行更大程度的壓力測試，在若干重點領域率先實現突破，相關成果具備條件後率先在浦東全域推廣實施；加快同長三角共建輻射全球的航運樞紐，提升整體競爭力和影響力；建立全球高端人才引進「直通車」制度，進一步研究在浦東投資工作的相關高端人才審核權限下放政策，並逐步放開專業領域境外人才從業限制，對其在浦東完全市場化競爭行業領域從業視同享受國民待遇，建立國際職業資格證書認可清單制度等。

另外，意見提到要進一步加大金融開放力度，構建與上海國際金融中心相匹配的離岸金融體系，支持浦東在風險可控前提下，發展人民幣離岸交易；支持在浦東設立國際金融資產交易平台，試點允許合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易；研究在全證券市場穩步實施以信息披露為核心的註冊制，在科創板引入做市商制度等。最後加強組織實施方面，要建立中央統籌、市負總責、浦東抓落實的工作機制；在推動長三角一體化發展領導小組領導下，國家發展改革委統籌協調各方面做好重大規劃、重大政策、重大工程研究制定和推進實施工作等。