國產殲10C首獲海外訂單？　中國官方短片機疑證出口巴基斯坦

來自巴基斯坦智庫的消息稱，該國將接收大批中國殲-10C戰機。而中國方面的一則視頻暗示消息屬實。



7月15日，中國共青團中航國際委員會官方發布的視頻中出現一架戰機的形象，戰機前半部分塗裝中國國旗，後半部分塗裝巴基斯坦國旗。因此，該視頻也被認為，中國暗示將向巴基斯坦出口戰機。

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此前，巴基斯坦戰略與國際事務研究所（HSIA）7月5日在Twitter上發布消息稱，「巴基斯坦將在2021年底前從中國獲得36架殲-10C戰鬥機。」印度《防務世界》網站及中國媒體《環球時報》均報道這一消息。

殲-10C是中國自主研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝先進航電系統及多型先進機載武器，具備中近距制空和對地面、海面目標精確打擊能力。

國際軍火商普遍認為，中國殲-10系列戰機在技術和材料上的完全國產化，出口將不會受到外來限制。相對於美國的先進戰機，中國的殲-10在出口市場上具有價格優勢。

而巴基斯坦是中國武器出口的主要國家之一，中國曾向巴基斯坦出口「梟龍」等戰機。另據2020年的報道，巴基斯坦高級官員與中國就採購霹靂-10和霹靂-15導彈，以及殲-10噴氣戰鬥機進行了談判。

在中巴「雄鷹-9」聯合空中演習中，中國的殲-10C和殲-11B戰鬥機分別模擬了印度的「陣風」和蘇-30戰鬥機，進行演習。當時就有中國專家指，殲-10C中型戰鬥機的許多方面，包括尺寸、氣動特性、航空武器系統和整體作戰能力，都可以與印度空軍的「陣風」相媲美。

由此可見，如果巴基斯坦空軍能裝備殲10-C戰機，其作戰能力勢必能得到加強。