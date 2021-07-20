安徽高校副院長遭舉報性騷擾　涉事女生微博被清空惹議

上周二（13日）安徽農業大學動物科技學院院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍，被女學生張某實名舉報性騷擾，並貼出大量聊天記錄。近日，張某舉報高軍性騷擾的微博遭清空，引發輿論關注。截至目前，安徽農業大學尚未公布調查結果。



有自稱為安徽農業大學學生的網民反映，在微博發出後不久的凌晨，張某被輔導員帶走談話。目前，張某已經在學校的安排下回家，由於學校表示或會追究張某，以及其朋友、室友的行為，並採取相應措施，因此她們都不願意出面談論事件。

上周二，自稱是安徽農業大學動物科技學院2018級動物科學專業的女學生張某，在微博上發表實名舉報信，舉報被所在學院黨委副書記、紀委書記、副院長高軍性騷擾，從生活作風、工作作風、違反黨的紀律四個方面檢舉，並附上大量聊天截圖佐證。

值得一提的是，張某發布舉報信的同時提及，她曾向安徽省教育廳信訪處舉報，該處王處長表示高軍的行為不算性騷擾，「頂多算暗示」，不能根據張某的懷疑就對高軍作出調查。針對張某提及的「違反黨的紀律」，王處長表示該問題並不由張某說了算。

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據信中所述，在生活作風方面，高軍經常與張某談論「女性工作」話題。除此以外，根據當事女生提供的聊天記錄顯示，在今年2月27日凌晨，高軍向她索要照片，並說：「我喜歡胖乎乎的你」、「豐滿一點更性感」。索要照片未果後，高軍向她詢問了同班另一個女生的情況，並問道「思想開放嗎？比如性方面」。

在工作作風方面，張某反映高軍經常擅離職守，在工作日下午離開學校去接兒子。高軍又多次提及自己有4、5間房產、兩間小洋樓，張某質疑上述資產涉嫌貪污腐敗。

上周三（14日），安徽農業大學發布情況通告，稱已成立調查組啟動對高軍的調查。兩日後，張某微博僅剩一條轉發內容，與安徽農業大學相關的微博被盡數刪除。

對於調查結果尚未出爐，網民紛紛要求校方盡快公布詳情，「處理結果到底是怎麼樣，處理完了麻煩發出來一下，我們等着呢」「每日一問，今天高軍問題解決了嗎？」「事情調查清楚了嗎？有結果了嗎？應該正式回應了吧，可不要堵受害人的嘴啊！院長晚上能睡好覺嗎？」