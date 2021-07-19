吳亦凡事件發酵　傳與內地官方整治新型毒品供應鏈有關

藝人吳亦凡近日因被內地女網紅都美竹指控「誘騙未成年女孩發生關係」，陷入輿論漩渦。

不過相較之下，有消息稱，事件不斷發酵的背後，另還與中國官方整治「新型毒品」供應鏈有關。



都美竹此前在內地社交媒體微博上曝料吳亦凡玩弄感情，在娛樂圈引發巨大風波。都美竹7月18日在接受媒體採訪時表示，吳亦凡「以選演員等為藉口，物色、誘騙年輕女性，包括自己在內共有8名受害人，其中有兩個女孩至今未成年」，並爆料吳亦凡有「誘姦」「迷姦」行為。

雖然吳亦凡19日在微博發文，否認都美竹此前爆料中的種種「細節」。並申明「從來沒有過什麼『選妃』、沒有『誘姦』『迷姦』、沒有什麼『未成年』！」如果有這類行為，他會自己進監獄，但網友並不買帳。

事件不斷發酵，有消息人士透露，吳亦凡事件或涉「新型毒品」供應鏈，官方要「殺一儆百」，所以要出手整治吳亦凡。

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值得一提的是，就在19日，中國媒體新京報發布文章《「聽話水」可隨意網購，當納入「新型毒品」嚴管》指出，最近幾年，因為「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」而引發性侵案件有上升趨勢，各地都破獲了不少類似案件，引發了社會廣泛關注。

所謂「聽話水」，是GHB（全名Gamma-Hydroxybutyate）的俗稱。這是一種中樞神經系統抑制劑，因具有強烈鎮靜作用，曾被臨牀用作抗癲癇、抗驚厥藥物使用，是一類或者二類精神管制藥物，其生產、銷售、使用等環節都有嚴格管控。

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這種藥的一種「常見用途」，被用來實施性犯罪，其也被視作「新型毒品」。而當它在網購平台俯拾即是，也就意味着不少女性尤其是未成年人，都面臨着潛在風險。

隨着類似案件近些年多發，順藤摸瓜其實都不難找到源頭。因此，吳亦凡事件或許正是官方出手嚴打「新型毒品」的契機。