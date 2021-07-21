鄭州進入特大自然災難一級戰備狀態　水庫泄洪周邊村縣緊急撤離

河南省近日遭遇極端暴雨，省會鄭州市災情慘重，鄭州市防汛辦晚間公告稱，市政府宣布即刻進入特大自然災難一級戰備狀態，是鄭州市自1949建國以來首次進入一級戰備狀態；解放軍、武警消防部隊共計約2萬餘人已全員出動。鄭州宣佈常莊水庫夜間泄洪，所在地中牟縣通知全縣做好立即撤離準備，而當地有民眾網上求救稱全村被困屋頂，即將被沖走。



鄭州市防汛辦深夜發布公告稱，鄭州市政府宣布即刻進入特大自然災難一級戰備狀態！這是鄭州市自1949建國以來首次進入一級戰備狀態。目前，駐鄭中國人民解放軍、武警消防部隊共計約2萬餘人已全員出動，分布在黃河大堤，常莊水庫，尖崗水庫等重要區域，許昌，駐馬店等地駐軍與武警部隊的援軍已在路上。發給當地機構及民眾的通告寫道：「保衛黃河，保衛常莊，已刻不容緩！我市正在經歷局部特大暴雨過程，請市民無事儘量減少外出，注意做好自我安全預防。」

常莊水庫夜間泄洪中牟縣準備撤離

防汛抗旱指揮部7月20日發布通告，因上游常莊水庫出現險情，將於7月20日晚泄洪。縣城城區、官渡鎮、韓寺鎮等轄區群眾一律居家（除公務人員執行公務外），禁止外出活動。接到撤離通知後，險情區域所有群眾要立即進行撤離。

網上不少來自當地的緊急求救信息並留下聯絡電話，其中一個寫道：汜水鎮第一初級中學東邊，全村村民在房頂，湍急的水流已經漲到房頂了，還下暴雨，希望好心人幫我轉發一下，我們不會游泳，救援不到我們全村就要被沖走了。