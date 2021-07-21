河南全省進入一級防汛應急　鄭州市區12死　降雨量破記錄水庫潰壩

鑒於河南省暴雨持續，鄭州市城區嚴重水浸，鐵路公路民航運輸受嚴重影響，鄭州市二七區郭家咀水庫發生潰壩，賈魯河、伊河等發生險情，河南省當局21日凌晨3時將該省防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級。鄭州出現嚴重水浸，鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響，截至21日凌晨，水災已造成鄭州市區12人死亡。



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人民日报消息，根據《河南省防汛應急預案》有關規定，經會商研判並報省防汛抗旱指揮部指揮長批準，決定於7月21日凌晨3時將防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級。並要求各級黨委、政府防汛指揮機構要統籌協調，抓好水庫排險除險和人員轉移安置，堅決避免群死群傷事件發生。

降水量超過有氣象記錄以來極值

7月18日18時至21日0時，鄭州出現罕見持續強降水，累積平均降水量449毫米。73個觀測站（占比約38%）累積降水量超過500毫米，最大新密白寨875毫米鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義五站日降水量超過有氣象記錄以來極值。20日16-17時鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

鄭州市常莊水庫、郭家咀水庫及賈魯河等多處工程出現險情，鄭州市區出現嚴重內澇，造成鄭州市鐵路、公路及民航交通受到嚴重影響。目前，已轉移避險約10萬人，洪災已造成鄭州市區12人死亡。

汛情發生後，河南省委省政府、鄭州市委市政府主要負責人一線調度，指導搶險救援。經請示中部戰區批準，已調派解放軍指戰員730人。武警官兵 1159人、車輛60餘輛，消防救援隊伍指戰員6760人次、1383車次，民兵690人，沖鋒舟35艘，其它各類搶險裝備25784套參與搶險救援。目前，救援工作仍在進行當中。