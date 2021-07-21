直播｜河南鄭州等地暴雨成災至少12人死　直擊防汛現場

河南7月17日自出現持續性強降水天氣，全省多區出現暴雨、大暴雨，強降水主要集中在西部、北部和中部地區，鄭州、焦作、新鄉等10地市出現特大暴雨，個別水庫潰壩，部分鐵路停運、航班取消，防汛形勢嚴峻。截至（今日）7月21日凌晨，官方宣布水災已造成鄭州市區12人死亡。



7月20日，傍晚下班時分，河南鄭州市民暴雨中相互攙扶踏上回家路。圖為市民在積水中趟行。（中新社）

截至今日凌晨3時，河南省防汛應急響應級別由Ⅱ級提升為Ⅰ級，而國家防汛應急響應同時由Ⅲ級提升至Ⅱ級。國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示，要求迅速組織力量防汛救災，妥善安置受災群眾，嚴防次生災害，最大限度減少人員傷亡和財產損失。解放軍和武警部隊要積極協助地方開展搶險救災工作。

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早期報道，鄭州昨晚（7月20日）陷入一片汪洋，災情慘重，有多位市民向《香港01》記者表示，全城大部分地區都停電停水，地鐵和巴士交通也全部中斷。

鄭州大學第一附屬醫院昨晚傳出一樓淹水，加上停電造成深切治療部（ICU）呼吸機無法使用，傳出現正由醫護人員捏氣球輔助病人維持呼吸，而一些病人家屬卻因暴雨被困家中，有家屬心痛上網求助，盼能夠為病人轉院。網民「@一罐可樂_k」稱，醫院門診樓已經被淹，一萬多名病人、老人和兒童被困，沒有電、水和食物，也沒有地方坐。其家人一直困在醫院，手機也已沒有電。

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鄭州市委宣傳部在官方微博「鄭州發布」今日凌晨3時50分證實，地鐵水浸事件最少12人死亡，5人受傷送院。 通報指，此次強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象，7月20日18時左右，積水沖垮出入場線擋水牆進入正線區間，造成鄭州地鐵5號線列車在海灘寺街站和沙口路站隧道列車停運。

18時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令疏散群眾，共疏散500多人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。家住鄭州市管城回族區的許先生向01記者表示，他的朋友親歷地鐵五號線淹水事件，事發時傳訊息向他求救，事後表示「當時以為要被淹死了」。